Ruglio cuestionó a jefe de Policía: "Entra cualquier cosa a las cárceles y dice que Peñarol tenía una piecita"

A Clavijo "lo vengo llamando hace dos días a decirle que fue una enorme falta de respeto que hablara de que Peñarol estaba al tanto. Porque se lo dije, te lo puedo jurar por mis nietos, que es lo más lindo que tengo en la vida, que yo no sabía de esa piecita", expresó Ruglio.

"Como si en esa piecita hubiesen encontrado una 9 milímetros. Lo que había eran diez banderas inofensivas", señaló Ruglio.

Peñarol pedirá que policías que apalearon a hinchas en el piso sean sancionados

"Hoy lo trascendente es ver quiénes son las personas de la Republicana que van a hacer señas de que Nacional ganó el clásico o quiénes, a un hincha en el piso, durante cuatro minutos, lo cagaron a palos cuando ya lo tenían reducido", apuntó el presidente aurinegro.

En ese contexto, "Nacho" Ruglio adelantó que el club comenzará una estrategia junto al abogado Rodrigo Rey para saber si son sancionados los efectivos de la Guardia Republicana que actuaron de forma desmedida.

"Estamos armando toda una estrategia para ver si son sancionados todos esos policías que a la gente reducida en el piso le pegaban entre tres a palazos, que esperaban a que se abrieran las puertas y pasaba la familia y les tiraban palazos a gente que lo único que quería era salir del estadio", manifrestó.

"Si los nombres de esos policías, que tiene que ser información pública estuvieron en todos los operativos en que ha habido problemas y si alguna vez fueron sancionados por los problemas, por repartirle palo a la gente", aseguró.