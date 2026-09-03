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Política Ruglio | Club Atlético Peñarol | Clavijo

Polémica por operativo clásico

Ruglio cuestionó a jefe de Policía: "Entra cualquier cosa a las cárceles y dice que Peñarol tenía una piecita"

"Estamos armando una estrategia para ver si son sancionados todos los policías que a la gente reducida en el piso le pegaban entre tres a palazos", dijo Ruglio.

Presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

Presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, criticó al jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, por el operativo de seguridad llevado a cabo el domingo pasado en el Campeón del Siglo el pasado domingo. Clavijo fue quien encabezó el operativo en esta oportunidad.

El jefe de Policía aseguró en Carve Deportiva (1010 AM) que "Peñarol estaba al tanto de la pieza" que fue encontrada con doble pared en el Campeón del Siglo, al final del clásico.

Ruglio vs Clavijo

"Tenemos que hablar de cómo un jefe de Policía va a la radio 1010 AM a sentarse en piso cuando en Uruguay entra cualquier cosa a las cárceles: teléfonos con los que estafan a la gente, armas y demás; las fronteras, pasa la droga como si fuera... Y él va a decir que Peñarol tenía una piecita ahí", dijo Ruglio en rueda de prensa acerca de la pieza en la tribuna Cataldi donde la Policía encontró banderas y pirotecnia.

A Clavijo "lo vengo llamando hace dos días a decirle que fue una enorme falta de respeto que hablara de que Peñarol estaba al tanto. Porque se lo dije, te lo puedo jurar por mis nietos, que es lo más lindo que tengo en la vida, que yo no sabía de esa piecita", expresó Ruglio.

"Como si en esa piecita hubiesen encontrado una 9 milímetros. Lo que había eran diez banderas inofensivas", señaló Ruglio.

Peñarol pedirá que policías que apalearon a hinchas en el piso sean sancionados

"Hoy lo trascendente es ver quiénes son las personas de la Republicana que van a hacer señas de que Nacional ganó el clásico o quiénes, a un hincha en el piso, durante cuatro minutos, lo cagaron a palos cuando ya lo tenían reducido", apuntó el presidente aurinegro.

En ese contexto, "Nacho" Ruglio adelantó que el club comenzará una estrategia junto al abogado Rodrigo Rey para saber si son sancionados los efectivos de la Guardia Republicana que actuaron de forma desmedida.

"Estamos armando toda una estrategia para ver si son sancionados todos esos policías que a la gente reducida en el piso le pegaban entre tres a palazos, que esperaban a que se abrieran las puertas y pasaba la familia y les tiraban palazos a gente que lo único que quería era salir del estadio", manifrestó.

"Si los nombres de esos policías, que tiene que ser información pública estuvieron en todos los operativos en que ha habido problemas y si alguna vez fueron sancionados por los problemas, por repartirle palo a la gente", aseguró.

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