Sudamericana: definidios los octavos de final con grandes sorpresas

En el Arena do Gremio, Bolívar dio el golpe en la mesa al derrotar por la mínima a Gremio con tanto de Dairon Apirrila, y con un global de 4 a 2, se metió en los octavos de final de la Sudamericana. El próximo rival del elenco boliviano que tuvo a Martín Cauteruccio en el banco de suplentes, será Sao Pablo.