Sudamericana: definidios los octavos de final con grandes sorpresas

Con grandes sorpresas en la última jornada de las revanchas del repechaje, finalizaron los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. De esta manera quedó conformado el cuadro final que irá por el trofeo, con MC Torque como el único uruguayo presente.
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Caras y Caretas Diario
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En el Arena do Gremio, Bolívar dio el golpe en la mesa al derrotar por la mínima a Gremio con tanto de Dairon Apirrila, y con un global de 4 a 2, se metió en los octavos de final de la Sudamericana. El próximo rival del elenco boliviano que tuvo a Martín Cauteruccio en el banco de suplentes, será Sao Pablo.
Boca Juniors cayó en Chile 1-0 ante O'Higgins con gol de Francisco González, resultado que llevó el partido a penales en donde los argentinos fueron más efectivos y se metieron en octavos de final donde enfrentará a Recoleta de Paraguay. Thiago Vecino entró en el complemento para los chilenos (erró su penal en la tanda) mientras que Miguel Merentiel y Leandro Lozano fueron titulares en el xeneize.
Finalmente, Independiente de Santa Fe goleó 3 a 0 a Caracas como visitante, y con un global de 5 a 0 se metió en la próxima instancia de la copa donde lo espera River Plate. Franco Fagundez ingresó en el complemento y marcó uno de los goles para los dirigidos por Pablo Repetto.
Octavos de final de la Sudamericana
A continuación repasamos cómo quedaron los cruces de octavos de final del torneo que comenzará la segunda semana de agosto.
- Recoleta (PAR) vs Boca Juniors (ARG)
- Sao Pablo (BRA) vs Bolívar (BOL)
- River Plate (ARG) vs Independiente de Santa Fé (COL)
- Olimpia (PAR) vs Vasco da Gama (BRA)
- Atlético Mineiro (BRA) vs RB Bragantino (BRA)
- Macará (ECU) vs Santos (BRA)
- MC Torque (URU) vs Tigre (ARG)
- Cienciano (PER) vs Botafogo (BRA)