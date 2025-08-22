Sudamericana: Lanús y Atlético Mineiro siguen en carrera

Lanús se quedó con la serie ante Central Córdoba de Santiago del Estero, partido que se jugó en la cancha granate y que un gol en la hora de Aquino para el local, llevó la serie a los penales. Desde los doce pasos, los de Pellegrino fueron más efectivos y avanzaron. Gonzalo Pérez fue titular en Lanús siendo sustituido por el también uruguayo, Armando Méndez que asistió en el único gol del encuentro.