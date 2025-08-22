Lanús y Atlético Mineiro se convirtieron en los dos últimos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que tiene definidos siete de los ochos nombre. El octavo clasificado saldrá luego de la sanción de CONMEBOL tras los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile.
Sudamericana: Lanús y Atlético Mineiro siguen en carrera
Siete de los ocho finalistas de la Sudamericana ya sellaron su nombre. El octavo se conocerá cuando CONMEBOL determine el fallo de Independiente y U. de Chile.