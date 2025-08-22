Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Lanús | Atlético Mineiro |

Destino Santa Cruz

Sudamericana: Lanús y Atlético Mineiro siguen en carrera

Siete de los ocho finalistas de la Sudamericana ya sellaron su nombre. El octavo se conocerá cuando CONMEBOL determine el fallo de Independiente y U. de Chile.

Los ocho mejores de la Sudamericana.

Los ocho mejores de la Sudamericana.

 Foto: Lanús
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Lanús se quedó con la serie ante Central Córdoba de Santiago del Estero, partido que se jugó en la cancha granate y que un gol en la hora de Aquino para el local, llevó la serie a los penales. Desde los doce pasos, los de Pellegrino fueron más efectivos y avanzaron. Gonzalo Pérez fue titular en Lanús siendo sustituido por el también uruguayo, Armando Méndez que asistió en el único gol del encuentro.

El otro partido de la serie terminó con victoria 1 a 0 de Atlético Mineiro como visitante ante Godoy Cruz, y con un global de 3 a 1 se metió entre los ocho mejores. Vicente Poggi y Nicolás Fernández fueron titulares en el equipo mendocino.

Cuartos de final de la Sudamericana con un lugar a definir

Si bien aún la CONMEBOL no se ha expedido respecto a los incidentes protagonizados por parciales de Independiente y Universidad de Chile, el cuadro de cuartos de final quedó parcialmente confirmado y ya hay fechas para los encuentros.

Alianza Lima (Perú) vs Independiente/ U. Chile

Lanús (Argentina) vs Fluminense (Brasil)

Bolívar (Bolivia) vs Atlético Mineiro (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador) vs Once Caldas (Colombia)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar