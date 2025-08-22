Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Justicia | incidentes | estadio

Aprevide suspendió partido contra Platense

Justicia argentina clausuró el estadio de Independiente tras los incidentes del miércoles

Independiente de Avellaneda empezó a sufrir las consecuencias judiciales por la barbarie ocurrida en su estadio contra la Universidad de Chile.

Hinchas de la Universidad de Chile lastimados ante la pasiva mirada de la Policía en el estadio de Independiente.

Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia argentina dispuso este viernes la clausura del estadio del Club Atlético Independiente tras los incidentes del miércoles en su estadio durante el duelo contra la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El club argentino presentará un recurso en carácter de urgencia para que el juez reconsidere la medida.

La resolución la tomó el juez de garantías, José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús después de un pedido en ese sentido hecho por el fiscal Mariano Zitto, a cargo de la investigación de la barbarie ocurrida en la cancha del Rojo.

Aprevide suspendió Independiente - Platense

A su vez, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), suspendió el partido entre Independiente y Platense que iba a disputarse el domingo por la fecha 6 de la Zona B del Torneo Clausura, a raíz de los gravísimos incidentes el miércoles en el Libertadores de América-Ricardo Bochini.

El partido no se jugará, a pesar de que la Justicia inicialmente había dejado abierta a la puerta a que se juegue sin público en Avellaneda o en otro estadio.

Aunque, para ello, deberán realizar gestiones conjuntas con el club, la Aprevide, el Ministerio de Seguridad de la provincia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol. “Que presente una propuesta que explique lo sucedido y que propongan de manera conjunta como han de contener -a futuro- los graves hechos como los aquí expuestos”, detalló.

También se requirió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que informe y acompañe lo acordado entre los organismos, tanto en caso de que quieran jugar los encuentros en otro lugar como si vuelven a repetirse incidentes similares a los ocurridos el miércoles a la noche.

Desde Independiente aseguraron que su Departamento de Legales trabaja para presentar un recurso en carácter de urgencia para que el juez reconsidere la medida. “Con el objetivo de garantizar el derecho de nuestras socias, socios e hinchas a alentar a Independiente en nuestro estadio”, señalaron.

FUENTE: La Nación

