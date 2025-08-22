Justicia argentina clausuró el estadio de Independiente tras los incidentes del miércoles

La Justicia argentina dispuso este viernes la clausura del estadio del Club Atlético Independiente tras los incidentes del miércoles en su estadio durante el duelo contra la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El club argentino presentará un recurso en carácter de urgencia para que el juez reconsidere la medida.
Independiente de Avellaneda empezó a sufrir las consecuencias judiciales por la barbarie ocurrida en su estadio contra la Universidad de Chile.