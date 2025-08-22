Justicia argentina clausuró el estadio de Independiente tras los incidentes del miércoles

El partido no se jugará, a pesar de que la Justicia inicialmente había dejado abierta a la puerta a que se juegue sin público en Avellaneda o en otro estadio.

Aunque, para ello, deberán realizar gestiones conjuntas con el club, la Aprevide, el Ministerio de Seguridad de la provincia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol. “Que presente una propuesta que explique lo sucedido y que propongan de manera conjunta como han de contener -a futuro- los graves hechos como los aquí expuestos”, detalló.

También se requirió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que informe y acompañe lo acordado entre los organismos, tanto en caso de que quieran jugar los encuentros en otro lugar como si vuelven a repetirse incidentes similares a los ocurridos el miércoles a la noche.

Desde Independiente aseguraron que su Departamento de Legales trabaja para presentar un recurso en carácter de urgencia para que el juez reconsidere la medida. “Con el objetivo de garantizar el derecho de nuestras socias, socios e hinchas a alentar a Independiente en nuestro estadio”, señalaron.