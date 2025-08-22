Luis Puig, inspector Nacional de Trabajo, considera necesario discutir sobre el 1%

Condiciones de trabajo

Sostuvo que se pudo comprobar que “en estos cinco años hubo una ausencia notoria del Estado que dejó áreas muy desprotegidas en lo que tiene que ver con la seguridad por la falta de inspección”.

Citó como ejemplo la caña de azúcar, donde los trabajadores carecían de cosas mínimas para su tarea, como puede ser el agua potable. “Con la presencia del Estado, durante 10 semanas logramos, con la participación de los empleadores y los trabajadores, cambiar esa realidad”, afirmó. Hoy hay mejores condiciones de trabajo en esa zona, agregó.

“Eso es el Estado hacia afuera, ¿y el Estado hacia adentro?”, reflexionó seguidamente para hacer referencia a las medidas que comienzan a adoptarse en la actividad pública en cuanto a seguridad en el trabajo.

Indicó que “el Estado tiene una muy baja percepción del riesgo, es como si el funcionario no corriera riesgos, y riesgos hay en todas las tareas”.

Puso como ejemplo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), donde hay “dos divisiones —Vialidad y Arquitectura— donde las condiciones de trabajo son similares a las de la construcción. Pero además, el Estado terceriza, y terceriza demasiado, por lo que hay miles y miles de trabajadores que están en estas empresas y que muchas veces no reclaman; entonces el Estado tiene que cumplir el papel de brindar esa seguridad”.

“Es por eso que en estos días iniciamos una capacitación para todos los directores generales de Secretaría de los distintos ministerios para que se desarrolle a nivel del Estado, en cada una de las unidades, las condiciones básicas de seguridad y salud en el trabajo”, explicó.

A favor de discutir impuesto

Interrogado sobre la propuesta de un impuesto del 1% al 1% más rico de la población, dijo que ante las previsiones de bajo crecimiento tanto en Uruguay como en la región, “atender las prioridades de avanzar sobre la desigualdad, el abatimiento de la pobreza infantil, ¿cómo vamos a abordar esas situaciones?”.

A su juicio, el país “tendríamos que plantearnos, y en eso me parece que el PIT-CNT dio un paso fundamental, iniciar una discusión sobre grabar al 1% más rico del país”.

Para Puig, la negativa del ministro de Economía, Gabriel Oddone, a analizar el tema “es un error”, ya que no habilita “la posibilidad de discutir el tema”.