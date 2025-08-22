Hacete socio para acceder a este contenido

Cuna política

Cuna política

Lorena Quintana renunció a Cabildo Abierto y emprende "un nuevo camino"

La excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto, Lorena Quintana comunicó su salida del partido liderado por Guido Manini Ríos.

Por Redacción Caras y Caretas

La doctora en Medicina Lorena Quintana, quien en 2024 fue presentada como candidata a la vicepresidencia de la República por Cabildo Abierto, anunció este viernes su renuncia al partido.

La decisión se conoció a través de sus redes sociales, donde expresó: “Con agradecimiento a tantas personas en todo el país, pero también con la convicción de que es el momento, informo que dejo Cabildo Abierto. Mantengo firme los valores que me trajeron a la política y el sueño de ver un Uruguay próspero. Continuaré trabajando desde un nuevo camino”.

Cuna política

En una carta dirigida a la Junta Nacional de Cabildo Abierto, fechada el 19 de agosto de 2025, Quintana agradeció las oportunidades brindadas y destacó que su paso por la organización fue su “cuna política”. Señaló que la decisión responde tanto a motivos personales como de convicción, e informó que la agrupación que lidera —Encuentro Nacional Cristiano— junto con 17 agrupaciones departamentales, continuará su recorrido de manera independiente.

“Reafirmo mi compromiso con los valores cristianos, democráticos y sociales que siempre han guiado mi actuación, y espero que el partido siga cosechando éxitos en su labor por el bien común”, escribió la médica.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 10.44.49 AM

La salida de Quintana se produce a poco más de un año de haber sido oficializada como compañera de fórmula de Guido Manini Ríos en la Convención Nacional de Cabildo Abierto. En aquel momento, el propio líder del partido la definió como “una profesional muy especializada y dedicada al tema de las adicciones a las drogas y la familia, que son dos de los pilares de la campaña y propuestas de Cabildo Abierto desde el primer día”.

Con esta renuncia, el partido pierde a una de sus figuras más visibles en el último ciclo electoral, mientras Quintana abre un nuevo capítulo político al frente de su sector.

Temas

