Lorena Quintana renunció a Cabildo Abierto y emprende "un nuevo camino"

“Reafirmo mi compromiso con los valores cristianos, democráticos y sociales que siempre han guiado mi actuación, y espero que el partido siga cosechando éxitos en su labor por el bien común”, escribió la médica.

La salida de Quintana se produce a poco más de un año de haber sido oficializada como compañera de fórmula de Guido Manini Ríos en la Convención Nacional de Cabildo Abierto. En aquel momento, el propio líder del partido la definió como “una profesional muy especializada y dedicada al tema de las adicciones a las drogas y la familia, que son dos de los pilares de la campaña y propuestas de Cabildo Abierto desde el primer día”.

Con esta renuncia, el partido pierde a una de sus figuras más visibles en el último ciclo electoral, mientras Quintana abre un nuevo capítulo político al frente de su sector.