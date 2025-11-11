"Tenemos la esperanza de que Amaro llegue a las semifinales", aseguró médico de Liverpool

Villar contó que este tipo de lesiones tiene una recuperación de entre una y dos semanas, por lo que "tenemos la esperanza de que pueda estar a la orden en las semifinal" ante Peñarol.

"La idea nuestra es que Amaro llegue al partido con un riesgo normal de lesión, el que podría tener en cualquier otro partido, pero si nos queda alguna duda, no va a ser parte del equipo", adelantó el médico negriazul.