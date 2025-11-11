"Tenemos la esperanza de que Amaro llegue a las semifinales", aseguró médico de Liverpool

Se encendieron las alarmas en Liverpool, debido a que Kevin Amaro salió sentido en el último partido del Torneo Clausura y esta lesión lo marginó de la convocatoria con la selección uruguaya, pero además podría perderse la semifinal ante Peñarol.
Marcelo Villar, médico de Liverpool, habló con el programa Tarde de Fútbol en donde contó que el volante derecho sufrió una distensión muscular en su muslo derecho pero destacó que los exámenes no mostraron rotura fibrilar. "Vamos a ver la evolución de estos días, cómo se maneja con el dolor, para analizar si puede estar disponible el domingo".
"Lo primordial es la salud del jugador. Si pensamos que no está apto, por más que el jugador quiera, no damos el visto bueno para que juegue. No vamos a correr riesgos",agregó.
Villar contó que este tipo de lesiones tiene una recuperación de entre una y dos semanas, por lo que "tenemos la esperanza de que pueda estar a la orden en las semifinal" ante Peñarol.
"La idea nuestra es que Amaro llegue al partido con un riesgo normal de lesión, el que podría tener en cualquier otro partido, pero si nos queda alguna duda, no va a ser parte del equipo", adelantó el médico negriazul.