Los precios de Peñarol y Liverpool para la semifinal del Campeonato Uruguayo

El próximo domingo, a las 18:00 horas, el fútbol uruguayo vivirá una jornada decisiva con la celebración de la Semifinal del Campeonato Uruguayo en el emblemático Estadio Centenario. Este trascendental partido definirá al equipo que avanzará para enfrentarse a Nacional en la serie de finales.
Liverpool, que logró su cupo tras consagrarse campeón del Torneo Apertura, se medirá ante Peñarol, ganador del Torneo Clausura. El vencedor de este encuentro obtendrá el derecho de desafiar a Nacional, que aseguró su presencia en la definición final al terminar como líder de la Tabla Anual Acumulada.
El reglamento establece que, en caso de empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el ganador se determinará a través de una prórroga y, si fuera necesario, una tanda de penales. Este encuentro es crucial no solo a nivel local, sino también continental, ya que el equipo que resulte victorioso obtendrá un pase directo a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el perdedor deberá disputar la Fase Previa del mismo torneo.
Precios de las entradas:
En cuanto a la venta de entradas, los precios y la distribución de la parcialidad quedaron definidos este lunes. Los hinchas de Peñarol ocuparán las tribunas Ámsterdam, Olímpica, Colombes y América (sector contra Colombes).
Por su parte, los fanáticos de Liverpool se ubicarán en la tribuna América (sector contra Ámsterdam). La Ámsterdam y Colombes tendrán un costo de $460 para socios y $700 para público general. La Olímpica costará $580 para socios y $800 para generales. Finalmente, la tribuna América para Peñarol tendrá un precio de $700 y $900, y la tribuna América destinada a Liverpool costará $460 y $700, respectivamente.