Los precios de Peñarol y Liverpool para la semifinal del Campeonato Uruguayo

Precios de las entradas:

En cuanto a la venta de entradas, los precios y la distribución de la parcialidad quedaron definidos este lunes. Los hinchas de Peñarol ocuparán las tribunas Ámsterdam, Olímpica, Colombes y América (sector contra Colombes).

Por su parte, los fanáticos de Liverpool se ubicarán en la tribuna América (sector contra Ámsterdam). La Ámsterdam y Colombes tendrán un costo de $460 para socios y $700 para público general. La Olímpica costará $580 para socios y $800 para generales. Finalmente, la tribuna América para Peñarol tendrá un precio de $700 y $900, y la tribuna América destinada a Liverpool costará $460 y $700, respectivamente.