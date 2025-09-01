Tenso cruce entre Kesman y Eguren tras polémica por la interna de Nacional

Un tenso momento se vivió este domingo en el programa Polideportivo de Canal 12, durante una entrevista con el gerente deportivo de Nacional, Sebastián Eguren. El debate, que se centró en la situación del club y la continuidad del técnico Pablo Peirano, escaló en un picante intercambio con el periodista Alberto Kesman.
La discusión se encendió cuando Kesman preguntó a Eguren sobre lo que habría sucedido con el entrenador si Nacional hubiese empatado el partido contra River Plate, en lugar de la contundente victoria 3-0.
"No empatamos. Ganamos, y ganamos 3 a 0", respondió un incrédulo Eguren, quien defendió la estabilidad del equipo y su liderazgo en el campeonato.
"No seas malo... o están con la rayada todos ustedes o no se puede venir", sentenció.
Kesman, recogiendo el guante, se defendió: "Te pregunto. Es una pregunta. ¿No puedo preguntar? ¿Me querés hacer las preguntas vos?".
Aclaró que su pregunta se enmarcaba en el contexto de que un técnico siempre está bajo presión y depende de los resultados. "yo no disfruto ni con rayado ni con no rayado". Eguren le pidió disculpas si había estado mal, que fueron aceptadas por Kesman y volvió a responderle: "soy periodista, te pregunté nada más, ".
Federico Buysan, otro de los periodistas del panel, intervino para respaldar a Kesman, revelando que al menos ocho directivos de Nacional habían considerado la posibilidad de despedir al técnico en caso de un resultado adverso. "No es tener la rayada... son de Nacional. Vos sabés que eso estaba en tela de juicio", afirmó Buysan, poniendo fin al tenso momento al destacar que, afortunadamente para la tranquilidad del club, el triunfo de Nacional resolvió la situación.
A pesar de la tensión, la entrevista concluyó con un tono más conciliador entre bromas y agradecimientos mutuos.