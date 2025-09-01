Tenso cruce entre Kesman y Eguren tras polémica por la interna de Nacional

Kesman, recogiendo el guante, se defendió: "Te pregunto. Es una pregunta. ¿No puedo preguntar? ¿Me querés hacer las preguntas vos?".

Aclaró que su pregunta se enmarcaba en el contexto de que un técnico siempre está bajo presión y depende de los resultados. "yo no disfruto ni con rayado ni con no rayado". Eguren le pidió disculpas si había estado mal, que fueron aceptadas por Kesman y volvió a responderle: "soy periodista, te pregunté nada más, ".

Federico Buysan, otro de los periodistas del panel, intervino para respaldar a Kesman, revelando que al menos ocho directivos de Nacional habían considerado la posibilidad de despedir al técnico en caso de un resultado adverso. "No es tener la rayada... son de Nacional. Vos sabés que eso estaba en tela de juicio", afirmó Buysan, poniendo fin al tenso momento al destacar que, afortunadamente para la tranquilidad del club, el triunfo de Nacional resolvió la situación.

A pesar de la tensión, la entrevista concluyó con un tono más conciliador entre bromas y agradecimientos mutuos.