Torreira: "Mi padre no está bien pero no quiero irme ahora del Galatasaray"

"El día que me vaya de Galatasaray, se lo diré yo a todos. No quiero irme ahora. Soy feliz. Estoy enamorado de este club. No hay ninguna duda en mi mente. Pero, por supuesto, mi prioridad siempre será mi familia en el futuro".
"Últimamente se ha hablado mucho de mi futuro, pero me he manejado con la verdad, siempre he hablado con el corazón. Recientemente, mi padre ha tenido algunos problemas de salud. Tampoco podía concentrarme lo suficiente en el equipo", continuó.
Además, Torreira agradeció al entrenador Okan Buruk, a sus compañeros e hinchas "por su apoyo", y aseguró que "es difícil gestionar estas situaciones lejos de la familia".
Palpitando el choque ante Atlético Madrid
Lucas Torreira calificó el partido de este miércoles como "muy importante", en el que enfrentarán a un rival "que es muy grande". "Cada punto es muy importante. Necesitamos puntuar. Hemos perdido algunos puntos, pero es hora de centrarnos en este miércoles y no pensar en el pasado. Todo lo que quiero es poder ayudar a mis compañeros a conseguir un gran resultado para mostrar que estamos agradecidos a nuestros aficionados"
"Sabemos la importancia del partido. Se puede decir que estamos en una etapa difícil, pero tenemos que estar tranquilos y más unidos que nunca. También sabemos que somos un equipo muy importante, junto a nuestros hinchas. Somos los últimos campeones y los últimos campeones de la Copa de Turquía", sentenció Torreira.