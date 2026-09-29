Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol |

a cumplir las sanciones

Tribunal de Apelaciones negó apelación de Peñarol y mantuvo sanción

“La violencia observada no puede ser normalizada, relativizada ni incorporada como un componente más del espectáculo deportivo", reza en el comunicado.

Tribunal de Apelaciones negó apelación de Peñarol y mantuvo sanción

Tribunal de Apelaciones negó apelación de Peñarol y mantuvo sanción

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En el comunicado oficial del tribunal, en el que desestima el recurso de apelación impuesto por Peñarol, justifican en que “la violencia observada no puede ser normalizada, relativizada ni incorporada como un componente más del espectáculo deportivo”.

Agregan que tanto el fútbol, como sus instituciones (dirigentes, hinchas) y la sociedad “en su conjunto, merecen y deben exigir un ámbito dónde la pasión deportiva jamás sea utilizada como pretexto para la agresión, la destrucción o el desconocimiento de la autoridad”.

De esta manera, se mantiene el descuento de un punto para Peñarol en el Clausura, además de que debe cumplir los cuatro partidos a puertas cerradas fuera del Campeón del Siglo, de los cuáles ya cumplió dos de ellos.

Temas

Te puede interesar