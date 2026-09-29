En las últimas horas, el Tribunal de Apelaciones se expidió sobre el reclamo presentado por Peñarol que apeló el fallo impuesto por la Comisión de Disciplina tras los incidentes del clásico. En esta última instancia, la decisión fue no hacer lugar al pedido y mantener la sanción.
a cumplir las sanciones
Tribunal de Apelaciones negó apelación de Peñarol y mantuvo sanción
“La violencia observada no puede ser normalizada, relativizada ni incorporada como un componente más del espectáculo deportivo", reza en el comunicado.