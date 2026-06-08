Con un encuentro, este lunes se va a estar cerrando la cuarta fecha del Intermedio, en la que Deportivo Maldonado ganó y quedó como el único líder de la Anual. Luego del encuentro de esta tarde, el torneo tendrá un receso hasta finalizado el Mundial.
nos vemos en julio
Un partido cierra la cuarta del Intermedio que se reanudará tras el Mundial
Liverpool va a recibir a Cerro Largo desde las 19:00 horas, encuentro que cerrará la cuarta fecha. El Intermedio se retomará una vez finalizado el Mundial.