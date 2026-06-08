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Deportes Intermedio |

nos vemos en julio

Un partido cierra la cuarta del Intermedio que se reanudará tras el Mundial

Liverpool va a recibir a Cerro Largo desde las 19:00 horas, encuentro que cerrará la cuarta fecha. El Intermedio se retomará una vez finalizado el Mundial.

Liverpool y Cerro Largo cierran la cuarta del Intermedio.

Liverpool y Cerro Largo cierran la cuarta del Intermedio.

 @CerroLargoFc
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Con un encuentro, este lunes se va a estar cerrando la cuarta fecha del Intermedio, en la que Deportivo Maldonado ganó y quedó como el único líder de la Anual. Luego del encuentro de esta tarde, el torneo tendrá un receso hasta finalizado el Mundial.

Desde las 19:00 horas en el Parque Viera, Liverpool va a estar recibiendo a Cerro Largo, encuentro que tendrá a Kevin Fontes como árbitro principal y a Diego Dunajec como asistente en el VAR.

Ambos tuvieron un mal semestre y buscarán cerrarlo de la mejor manera. Los negriazules buscarán sumar para quedar a tiro tanto en la tabla del Intermedio como de la Anual, mientras que los arachanes están comprometidos con los promedios pero un triunfo esta noche los dejará como líderes junto a Peñarol de la serie A del Intermedio.

Cuarta fecha del Intermedio

Resultados

  • Wanderers 0-0 Danubio
  • Central Español 1-1 Racing
  • MC Torque 2-4 Deportivo Maldonado
  • Nacional 2-1 Juventud
  • Progreso 1-2 Albion
  • Cerro 0-1 Peñarol
  • Defensor Sporting 1-1 Boston River
  • 19:00 - Liverpool vs Cerro Largo

Posiciones

Serie A

  1. Peñarol - 9
  2. Central Español - 7
  3. Cerro Largo - 6 (-1)
  4. Racing - 6
  5. Liverpool - 4 (-1)
  6. Boston River - 4
  7. Cerro - 3
  8. Defensor Sporting - 2

Serie B

  1. Deportivo Maldonado - 10
  2. Nacional - 9
  3. Wanderers - 6
  4. MC Torque - 6
  5. Albion - 4
  6. Juventud - 3
  7. Progreso - 3
  8. Danubio - 1

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