Un uruguayo entre los peores fichajes de Brasil en 2025: ¿Quiénes integran el podio?

Terminó la temporada 2025 en el fútbol de Brasil, y el prestigioso medio Globo Esporte, realizó una encuesta para que los hinchas y aficionados voten el ranking de los 15 peores fichajes de la temporada. Entre los nombres, aparece un zaguero uruguayo.
En una base de 15.549 votos registrados, con casi el 52% de los votos, Gabriel Barbosa (Gabigol), fue considerado el peor fichaje de la temporada. El delantero llegó a Cruzeiro en enero, y durante todo el 2025 disputó 49 partidos en los que convirtió 13 goles.
En segundo lugar aparece Emerson Royal, lateral derecho de Flamengo que hoy es suplente de Guillermo Varela. Proveniente del Milán de Italia, en una operación de USD 9.000.000, el futbolista brasilero disputó apenas 19 partidos.
El podio lo completa el zaguero brasilero, David Luiz, quien recibió 6,09% de los votos. El futbolista de 38 años llegó a Fortaleza, luego de quedar libre del Flamengo, como una gran apuesta, pero a mitad de años y tras disputar 19 partidos, decidió emigrar al Pafos FC de Chipre.
El uruguayo entre los peores rankeados
La lista de los quince peores jugadores, cuenta con la presencia del zaguero uruguayo, Mauricio Lemos, futbolista que juega actualmente en el Vasco da Gama. El futbolista de 30 años, recibió el 1.18% de los votos (900 votos), lo que lo ubicó en el puesto 11 de la lista.
Lemos llegó a Vasco da Gama proveniente del Atlético Mineiro, pero durante todo el año disputó apenas nueve partidos. Su último encuentro fue en el mes de agosto de este año, y desde ahí no volvió a ser convocado.