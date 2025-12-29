Un uruguayo entre los peores fichajes de Brasil en 2025: ¿Quiénes integran el podio?

El podio lo completa el zaguero brasilero, David Luiz, quien recibió 6,09% de los votos. El futbolista de 38 años llegó a Fortaleza, luego de quedar libre del Flamengo, como una gran apuesta, pero a mitad de años y tras disputar 19 partidos, decidió emigrar al Pafos FC de Chipre.

El uruguayo entre los peores rankeados

La lista de los quince peores jugadores, cuenta con la presencia del zaguero uruguayo, Mauricio Lemos, futbolista que juega actualmente en el Vasco da Gama. El futbolista de 30 años, recibió el 1.18% de los votos (900 votos), lo que lo ubicó en el puesto 11 de la lista.

Lemos llegó a Vasco da Gama proveniente del Atlético Mineiro, pero durante todo el año disputó apenas nueve partidos. Su último encuentro fue en el mes de agosto de este año, y desde ahí no volvió a ser convocado.