Ya es oficial la primera lista de reservados de Diego Forlán para lo que será su debut como el entrenador de la selección mayor de Uruguay, en dónde se medirá ante Japón, Corea del Sur e India en el marco de amistosos a nivel FIFA.
Jaume, el único del medio local
Uruguay dio a conocer la primera lista de reservados por Forlán con grandes sorpresas
Uruguay estará enfrentando a Japón, Corea del Sur e India en los primeros amistosos dónde Forlán estará al frente de la selección mayor de nuestro país.