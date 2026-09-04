Uruguay dio a conocer la primera lista de reservados por Forlán con grandes sorpresas

El ciclo de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya, comenzará en el mes de setiembre cuando realice la primera de las giras por Asia. En ese marco, enfrentará a Japón el jueves 24 de setiembre a las 07:05 de nuestro país, en el Estadio Q&A Miyagi. El segundo partido tendrá lugar el 28 de setiembre a las 08:00 horas de nuestro país, horario en que la celeste enfrentará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium. Finalmente, el martes 6 de octubre en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Uruguay se enfrentará a India.