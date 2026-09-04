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Deportes selección uruguaya | amistosos |

Jaume, el único del medio local

Uruguay dio a conocer la primera lista de reservados por Forlán con grandes sorpresas

Uruguay estará enfrentando a Japón, Corea del Sur e India en los primeros amistosos dónde Forlán estará al frente de la selección mayor de nuestro país.

Uruguay dio a conocer la primera lista de reservados por Forlán.

Uruguay dio a conocer la primera lista de reservados por Forlán.

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Entre la lista, la gran novedad pasa por la reserva del golero de Albion, Sebastián Jaume, siendo el único del medio local en integrar esta lista. Entre los reservados se encuentran muchos futbolistas que no tuvieron minutos en la selección mayor y otros que regresan a la consideración.

El ciclo de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya, comenzará en el mes de setiembre cuando realice la primera de las giras por Asia. En ese marco, enfrentará a Japón el jueves 24 de setiembre a las 07:05 de nuestro país, en el Estadio Q&A Miyagi. El segundo partido tendrá lugar el 28 de setiembre a las 08:00 horas de nuestro país, horario en que la celeste enfrentará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium. Finalmente, el martes 6 de octubre en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Uruguay se enfrentará a India.

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