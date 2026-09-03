Presidente de Danubio tras incidentes: "Estamos muy tristes con lo que sucedió"

Danubio se encuentra en un momento muy complicado, dónde los resultados no lo acompañan y están en zona de descenso. A esto se le sumó que esta semana se produjeron incidentes entre parciales franjeados y jugadores, uno de los motivos por el cuál el partido ante Peñarol será a puertas cerradas.
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En este contexto, el presidente de la institución, Gastón Barlocco, habló en el programa Tarde de Fútbol en dónde manifestó que si bien “nos gusta jugar con público” los partidos ante los grandes, “entendemos que es un tema de seguridad y acatamos la medida adoptada”.
Respecto a los incidentes que se dieron en el Estadio Charrúa durante el partido ante MC Torque por la Copa Uruguay, Barlocco se mostró “sorprendido” por la “poca seguridad” que había del lado de la hinchada de Danubio. “Estamos tristes por lo que pasó, el fin de semana tuvimos un festejo del día del niño organizado por la barra y no pasó nada”, agregó.
En cuanto a lo que se enfrenta el club tras los incidentes, recalcó que si bien hasta el momento no se les notificó nada, “imagino que alguna sanción va a venir” porque el partido fue suspendido. A su vez, reveló que la “mayoría” de los que ingresaron a la cancha fueron a separar y que los agresores “ya están identificados” por la AUF.
El momento futbolístico de Danubio
Barlocco sostuvo durante la entrevista, que al momento de armar el plantel a principios de este año, tenían como objetivo pelear por un lugar en copas internacionales, pero que “nunca nos imaginamos este presente”.
“Evidentemente en algo fallamos porque los resultados no se dieron, en su momento Matosas estaba como gerente deportivo y lo apoyamos Ahora tenemos que salir a ganar todos los partidos, nos quedan once finales”, subrayó.
El presidente de Danubio, en este contexto, valoró que el club cambió el proceso juvenil y ahora esperan “poder mantenerlo y seguir creciendo”. En este marco, destacó que el club “está cambiando” ya que “estamos trabajando muy bien, con un club ordenado y al día”.
“Volver a ser lo que fuimos es difícil pero queremos volver a ser competitivos”, sentenció Gastón Barlocco, presidente de Danubio.