Presidente de Danubio tras incidentes: "Estamos muy tristes con lo que sucedió"

En cuanto a lo que se enfrenta el club tras los incidentes, recalcó que si bien hasta el momento no se les notificó nada, “imagino que alguna sanción va a venir” porque el partido fue suspendido. A su vez, reveló que la “mayoría” de los que ingresaron a la cancha fueron a separar y que los agresores “ya están identificados” por la AUF.

El momento futbolístico de Danubio

Barlocco sostuvo durante la entrevista, que al momento de armar el plantel a principios de este año, tenían como objetivo pelear por un lugar en copas internacionales, pero que “nunca nos imaginamos este presente”.

“Evidentemente en algo fallamos porque los resultados no se dieron, en su momento Matosas estaba como gerente deportivo y lo apoyamos Ahora tenemos que salir a ganar todos los partidos, nos quedan once finales”, subrayó.

El presidente de Danubio, en este contexto, valoró que el club cambió el proceso juvenil y ahora esperan “poder mantenerlo y seguir creciendo”. En este marco, destacó que el club “está cambiando” ya que “estamos trabajando muy bien, con un club ordenado y al día”.

“Volver a ser lo que fuimos es difícil pero queremos volver a ser competitivos”, sentenció Gastón Barlocco, presidente de Danubio.