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Deportes selección uruguaya | amistoso |

está el tercer amistoso

India anunció el amistoso ante Uruguay: "Otro peso pesado del fútbol mundial"

La selección uruguaya estará enfrentando a los asiáticos el martes 6 de octubre en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de la ciudad de Calcuta.

India enfrentará a Uruguay.

India enfrentará a Uruguay.
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Uruguay continúa ajustando detalles para lo que serán los últimos encuentros amistosos del año, en dónde la selección uruguaya tendrá a Diego Forlan como el entrenador principal. Este jueves se conoció que la celeste visitará a India en el primer encuentro del mes de octubre.

El partido entre India y Uruguay tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de la ciudad de Calcuta. La federación indú, destacó que su selección “recibirá a otro peso pesado del fútbol mundial” en su país.

Es importante recordar, que Diego Forlán, hoy en día entrenador de la selección uruguaya, fue futbolista del Mumbai City FC de India durante el año 2016, por lo que genera un atractivo especial este encuentro.

Los amistosos de Uruguay

El ciclo de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya, comenzará en el mes de setiembre cuando realice la primera de las giras por Asia. En ese marco, enfrentará a Japón el jueves 24 de setiembre a las 07:05 de nuestro país, en el Estadio Q&A Miyagi.

El segundo partido tendrá lugar el 28 de setiembre a las 08:00 horas de nuestro país, horario en que la celeste enfrentará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium.

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