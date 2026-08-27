Uruguay continúa ajustando detalles para lo que serán los últimos encuentros amistosos del año, en dónde la selección uruguaya tendrá a Diego Forlan como el entrenador principal. Este jueves se conoció que la celeste visitará a India en el primer encuentro del mes de octubre.
está el tercer amistoso
India anunció el amistoso ante Uruguay: "Otro peso pesado del fútbol mundial"
La selección uruguaya estará enfrentando a los asiáticos el martes 6 de octubre en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de la ciudad de Calcuta.