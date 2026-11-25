Uruguay cerró la fase de grupos del Mundial sub 17 con una dura derrota ante Francia por 3 a 0 y los dirigidos por Ignacio González culminaron en la tercera posición por lo que en los dieciseisavos de final enfrentarán a un ganador de grupo.
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Con goles de Aymen Amaaouch, Aly Traoré e Idrissa Dia marcaron los goles para la selección del galo que terminó como líder del grupo. Arabia Saudita derrotó a Haití logrando la clasificación en segundo lugar mientras que la celeste quedó tercera accediendo como una de las mejores selecciones en ese lugar.
Uruguay con este lugar en la tabla, sabe que ahora enfrentará a uno de los mejores en la primera instancia de la fase de grupos. Resta conocer rival y horario para los dieciseisavos de final.
La celeste comenzó con triunfo por 3 a 2 ante Arabia Saudita, luego goleó a Haití por 4 a 1 mientras que en la última fecha se topó con una selección francesa que jugó un gran partido para quedarse con el invicto uruguayo.