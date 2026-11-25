Información contable y exigencias administrativas

La presidenta del CCEAU, Silvia Leal, identificó dificultades específicas en las cooperativas de vivienda y de trabajo. Entre ellas mencionó los problemas para reconstruir información histórica, aplicar criterios contables uniformes y cumplir con determinadas formalidades administrativas.

En las cooperativas de vivienda, señaló que la falta de información accesible y trazable puede complicar la elaboración de estados financieros. También planteó la necesidad de establecer criterios contables concordantes para situaciones como la cotitularidad.

En el caso de las cooperativas de trabajo, las principales dificultades están vinculadas al reconocimiento de ingresos, las valuaciones y la interpretación de la normativa aplicable.

Leal advirtió, además, que las exigencias administrativas no siempre contemplan las diferencias entre organizaciones de gran porte y cooperativas con pocos integrantes y estructuras reducidas. Por ese motivo, propuso avanzar en formularios estandarizados, guías prácticas y procedimientos proporcionales a las características de cada entidad.

Por su parte, la presidenta de INACOOP, Graciela Fernández, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las instituciones y los profesionales que asesoran al sector.

Durante el encuentro también se abordaron las obligaciones de las cooperativas y las posibilidades de acceder a herramientas de financiamiento, como FRECOOP y el Fondo para el Desarrollo. Sobre este punto, Javier Durañona, responsable del área de Administración y Finanzas de INACOOP, subrayó la importancia del asesoramiento profesional para conocer y utilizar esos instrumentos.

La jornada contó asimismo con la participación de Silvana Avondat, coordinadora ejecutiva del Área de Desarrollo Cooperativo de CUDECOOP.

El intercambio dejó planteada la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el ámbito profesional, las organizaciones cooperativas y los organismos públicos, con el propósito de simplificar procedimientos, unificar criterios y fortalecer la gestión de un sector con fuerte presencia económica y social en Uruguay.