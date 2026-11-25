A este movimiento se suman unas 200 solicitudes de operaciones de aviación ejecutiva, principalmente desde Argentina y Brasil, que involucran a 13 aeropuertos de ambos países y representan unos 1.000 pasajeros que viajarán en vuelos privados para la final.

Para acompañar este movimiento, la terminal reforzará sus servicios durante las 24 horas del día y ofrecerá distintas propuestas de entretenimiento y gastronomía.

Con respecto a la oferta gastronómica, los locales habituales del aeropuerto estarán abiertos en horario completo, a la vez que se incorporarán food trucks que sumarán opciones de comida rápida y bebidas.

Además, los pasajeros podrán participar de distintas actividades impulsadas por sponsors de la competencia. Por ejemplo, en Arribos habrá una mini cancha de fútbol donde se realizarán desafíos y se entregarán premios, junto con espectáculos de freestyle y otras acciones de animación y agasajo para el público que estará ingresando al país.

En tanto, la Intendencia de Montevideo instalará un stand informativo dentro del aeropuerto para brindar orientación y asistencia a las personas que visiten la ciudad durante estos días, además de acercar opciones para conocer la capital. Funcionará desde el jueves 26 al sábado 28 de noviembre y también participará la Asociación Turística de Montevideo, ofreciendo experiencias, productos, degustaciones y regalos.

A nivel de transporte, también se realizan coordinaciones operativas y logísticas con los actores involucrados, buscando reforzar los servicios para dar agilidad a los traslados.

Con estas iniciativas, el Aeropuerto Internacional de Carrasco busca acompañar la llegada de miles de visitantes y ofrecer una experiencia ágil, cómoda y con propuestas vinculadas al fútbol desde el primer momento en que pisen Uruguay, entendiendo esta instancia como una oportunidad clave para el impulso a la conectividad, la visibilidad y el desarrollo del país como destino destacado en la región.

“La llegada de miles de visitantes con motivo de la final de la Conmebol Libertadores es un excelente momento para mostrar lo mejor de Uruguay. Trabajamos para ofrecer una experiencia de calidad, seguir fortaleciendo la imagen de Uruguay como destino y consolidar su capacidad para atraer turismo y grandes eventos internacionales”, expresó Matías Carluccio, gerente comercial de Aeropuertos Uruguay.

Más servicios y novedades

Para seguir mejorando la experiencia de los pasajeros y elevando la propuesta de servicios, desde noviembre el Aeropuerto de Carrasco cuenta con una nueva Sala VIP de Partidas, un espacio de más de 2.300m² que supera en más del doble la superficie de la sala anterior y dispone de una terraza abierta de más de 600m² con vistas a la pista. La propuesta incluye una barra con café de especialidad, nuevos espacios para descansar o trabajar y un sector infantil especialmente pensado para quienes viajan en familia.

Entre los servicios disponibles para los pasajeros también se encuentra AeroShop, la tienda online que permite acceder y reservar distintos servicios, como Sala VIP, estacionamiento de larga estadía, servicio de shuttle, taxi y remise, entre otros.

Para agilizar los procesos de embarque, dispone de Express Pass, un sistema gratuito de filas virtuales que permite reservar un horario para pasar por el control de seguridad hasta 90 minutos antes del vuelo. Asimismo, cuenta con Self Bag Drops, un sistema automático de despacho de equipaje con 12 terminales de autoservicio, actualmente disponible para pasajeros de LATAM y GOL y que próximamente se extenderá a otras aerolíneas.

En materia de accesibilidad, el aeropuerto incorporó NaviLens, una tecnología de señalización inteligente que permite a personas con discapacidad visual orientarse de forma autónoma a través de información en audio en sus celulares.

También dispone del Programa Sunflower, mediante el cual los pasajeros con discapacidades no visibles pueden identificarse voluntariamente con collares de girasoles y recibir la asistencia adecuada durante su paso por la terminal.

Para quienes viajan en familia, la terminal ofrece carritos de bebé sin costo, disponibles junto a las puertas del área de Embarque y a la salida de las mangas en Arribos. También tiene cambiadores y salas de lactancia con sillas para amamantar, ubicados en los baños del hall de Partidas, Embarque, cintas de equipaje y hall de Arribos.