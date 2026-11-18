En la previa al partido entre Uruguay y República Dominicana, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, adelantó que la Conmebol analiza cambiar el formato de cara a las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030.
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Alonso adelantó que hay una alta posibilidad de que se dispute una Eliminatoria con un formato similar a la Liga de Naciones. Esta competencia agrega también una lucha entre las selecciones por un trofeo oficial.
Hay que recordar que de cara al Mundial 2030, aún no se sabe si tendrá 48 o 64 selecciones, pero está confirmado que tanto Uruguay como Argentina y Paraguay tienen un lugar asegurado por ser anfitriones. Esto hace que la competencia para clasificar sea menor, y desde la Conmebol buscan darle un atractivo a esta fase con el incentivo de una copa oficial.