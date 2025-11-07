Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

De gira por el norte

Uruguay ante México y Estados Unidos: detalles de la última fecha FIFA del año

Los dirigidos por Bielsa enfrentarán a los aztecas el 15 de noviembre a las 23 horas, mientras que el martes siguiente, hará lo propio ante los norteamericanos.

Uruguay afronta la última fecha FIFA del año.

Uruguay afronta la última fecha FIFA del año.

 Foto: AUF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Continúa la preparación de Uruguay pensando en el Mundial 2026, y en esta fecha FIFA la selección comandada por Marcelo Bielsa viajará al norte del continente para enfrentarse a México y Estados Unidos, dos selecciones que serán parte de la próxima cita mundialista.

Según informó la AUF, los futbolistas convocados por el entrenador, arribarán a la ciudad de Torreón (México), dónde se reunirá el plantel junto con el cuerpo técnico para los entrenamientos previos que tendrán lugar en Centro Coahuila.

Uruguay se va a estar enfrentando a México el próximo sábado 15 de noviembre, a las 23:00 horas de nuestro país, en el Corona Stadium. Luego del encuentro, la selección viajará a Estados Unidos para el segundo partido.

El martes 18 de noviembre, la celeste se estará midiendo a Estados Unidos en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa. El encuentro, que marcará el cierre de la actividad celeste en este 2025, comenzará a las 21:00 horas de nuestro país.

Dejá tu comentario

Te puede interesar