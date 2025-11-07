Continúa la preparación de Uruguay pensando en el Mundial 2026, y en esta fecha FIFA la selección comandada por Marcelo Bielsa viajará al norte del continente para enfrentarse a México y Estados Unidos, dos selecciones que serán parte de la próxima cita mundialista.
De gira por el norte
Uruguay ante México y Estados Unidos: detalles de la última fecha FIFA del año
Los dirigidos por Bielsa enfrentarán a los aztecas el 15 de noviembre a las 23 horas, mientras que el martes siguiente, hará lo propio ante los norteamericanos.