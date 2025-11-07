Nacional: vuelve el Diente y Viera prepara una sorpresa para enfrentar a Defensor Sporting

Pasando en limpio, el equipo de Nacional para la última fecha del Clausura ante el violeta sería con Luis Mejía en el arco, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Nicolás Rodríguez. En la mitad de la cancha Christian Oliva con Luciano Boggio y más arriba Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Leodan González será el árbitro entre fusionados y tricolores y estará acompañado desde las bandas por Pablo Llarena y Javier Irazoqui. El encargado del VAR será Andrés Cunha.

Nacional se suma a Liverpool

Nacional se sumó a Liverpool para pedir cambio de fecha para las finales por el Campeonato Uruguayo. Tanto los tricolores como negriazules tienen jugadores citados para la próxima fecha FIFA y para las Eliminatorias de la Concacaf. Nacional perderá a Luis Mejía quien viajará con la selección de Panamá para enfrentar a Guatemala, de visita, el 13 de noviembre, y El Salvador de local, el 18 de noviembre. Mejía es figura clave de la columna vertebral del equipo. Por su parte Liverpool, si se confirma la convocatoria (está reservado), perdería a Kevin Amaro quien integraría el plantel de Uruguay para enfrentar a México y Estados Unidos.

Este tema ya generó polémica, ya que el otro equipo involucrado en las finales, Peñarol, pidió de forma grave y urgente reunirse con la Mesa Ejecutiva para intentar que los partidos se jueguen en la fecha programada previamente y no sean postergados.

En este momento no hay una reglamentación de la AUF en la que se puedan cambiar las fechas por futbolistas citados a las selecciones. Sin embargo, tanto Liverpool como Nacional buscan no perder potencial para enfrentar al carbonero que no tiene jugadores convocados.

Lo más probable, es que la situación de Liverpool y Nacional sea considerada y el torneo se defina en las fechas que programa la AUF y dio a conocer en los últimos días.