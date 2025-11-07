Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional | Liverpool | Jadson Viera

Final de bandera verde

Nacional: vuelve el Diente y Viera prepara una sorpresa para enfrentar a Defensor Sporting

La duda del técnico pasa por el lateral izquierdo. Vuelve Emiliano Ancheta a la titularidad luego de superar su desgarro.

Nicolás Rodríguez jugaría de lateral izquierdo en Nacional.

Nicolás Rodríguez jugaría de lateral izquierdo en Nacional.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Gastón García

El domingo se juega la última fecha del Torneo Clausura y Nacional depende de sí mismo para cerrar la Tabla anual. Por eso, Jadson Viera tiene prácticamente el once definido con alguna sorpresa.

Esa sorpresa pasa por el lateral izquierdo. Ni Diego Romero ni Juan Pablo Patiño serían titulares en el partido ante Defensor Sporting. Ese lugar, en principio, sería para Nicolás Ojito Rodríguez, jugando Emiliano Ancheta en el lateral derecho.

Otro que vuelve finalmente a la oncena titular es Nicolás López. El Diente fue probado en el doble turno del día miércoles, no sintió dolor ni molestias y estará desde el vamos. El que sale del once es Nicolás Lodeiro.

Pasando en limpio, el equipo de Nacional para la última fecha del Clausura ante el violeta sería con Luis Mejía en el arco, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Nicolás Rodríguez. En la mitad de la cancha Christian Oliva con Luciano Boggio y más arriba Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Leodan González será el árbitro entre fusionados y tricolores y estará acompañado desde las bandas por Pablo Llarena y Javier Irazoqui. El encargado del VAR será Andrés Cunha.

Nacional se suma a Liverpool

Nacional se sumó a Liverpool para pedir cambio de fecha para las finales por el Campeonato Uruguayo. Tanto los tricolores como negriazules tienen jugadores citados para la próxima fecha FIFA y para las Eliminatorias de la Concacaf. Nacional perderá a Luis Mejía quien viajará con la selección de Panamá para enfrentar a Guatemala, de visita, el 13 de noviembre, y El Salvador de local, el 18 de noviembre. Mejía es figura clave de la columna vertebral del equipo. Por su parte Liverpool, si se confirma la convocatoria (está reservado), perdería a Kevin Amaro quien integraría el plantel de Uruguay para enfrentar a México y Estados Unidos.

Este tema ya generó polémica, ya que el otro equipo involucrado en las finales, Peñarol, pidió de forma grave y urgente reunirse con la Mesa Ejecutiva para intentar que los partidos se jueguen en la fecha programada previamente y no sean postergados.

En este momento no hay una reglamentación de la AUF en la que se puedan cambiar las fechas por futbolistas citados a las selecciones. Sin embargo, tanto Liverpool como Nacional buscan no perder potencial para enfrentar al carbonero que no tiene jugadores convocados.

Lo más probable, es que la situación de Liverpool y Nacional sea considerada y el torneo se defina en las fechas que programa la AUF y dio a conocer en los últimos días.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar