Deportes Clausura | Campeonato Uruguayo | Peñarol

cancha, árbitros y horarios

Este viernes comienza la última fecha del Clausura: ¿Cómo se juega?

Nacional y Peñarol saldrán a la cancha el domingo, buscando quedarse con la Tabla Anual y por ende, un lugar en la final del Campeonato Uruguayo.

Comienza la última fecha del Clausura.
Con dos partidos, este viernes estará dando inicio la última fecha del Torneo Clausura, en la que está en juego la tabla Anual (entre Nacional y Peñarol) así como los últimos lugares en la Libertadores y Sudamericana para la próxima temporada.

Viernes 7 de noviembre

16:30 - Miramar Misiones vs Racing

  • Parque Palermo
  • Kevin Fontes - Javier Feres (VAR)

19:30 - Cerro Largo vs Liverpool

  • Estadio Ubilla de Melo
  • Anahí Fernández - Antonio García (VAR)

Sábado 8 de noviembre

16:30 - Danubio vs Plaza Colonia

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Felipe Vikonis - Yimmy Álvarez (VAR)

19:00 - Wanderers vs River Plate

  • Parque Viera
  • Leandro Lasso - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 9 de noviembre

10:00 - Cerro vs Boston River

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Ruben Umpiérrez - DIego Dunajec (VAR)

16:30 - Defensor Sporting vs Nacional

  • Estadio Luis Franzini
  • Leodán González - Andrés Cunha (VAR)

16:30 - MC Torque vs Peñarol

  • Estadio Centenario
  • Esteban Ostojich - Jonathan Fuentes (VAR)

16:30 - Juventud vs Progreso

  • Parque Artigas
  • Augusto Olmos - Daniel Fedorczuk (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 32
  2. MC Torque - 27
  3. Nacional - 26
  4. Boston River - 25
  5. Liverpool - 25
  6. Cerro - 23
  7. Defensor Sporting - 22
  8. Cerro Largo - 22
  9. Danubio - 18
  10. Progreso - 17
  11. Juventud de Las Piedras - 15
  12. Racing - 14
  13. Miramar Misiones - 13
  14. River Plate - 11
  15. Plaza Colonia - 8
  16. Wanderers -7

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 78
  2. Peñarol - 75
  3. Liverpool - 65
  4. Juventud de Las Piedras - 60
  5. Defensor Sporting - 60
  6. Boston River - 54
  7. Racing - 50
  8. MC Torque - 49
  9. Cerro Largo - 46
  10. Cerro - 45
  11. Danubio - 40
  12. Progreso - 38
  13. Plaza Colonia - 35
  14. Wanderers - 31
  15. Miramar Misiones - 29
  16. River Plate - 26

Descenso: River Plate 0.904 (D), Miramar Misiones 0.945 (D), Plaza Colonia 0.972 (D), Progreso 1.068, Wanderers 1.082.

