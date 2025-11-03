Vence el plazo para las operaciones militares de EEUU en el Caribe

“Es un uso expansivo del poder presidencial que desafía el espíritu de la resolución”, advirtió un exasesor legal del Departamento de Estado, recordando que la ley fue creada tras la guerra de Vietnam precisamente para evitar que un presidente actúe sin control del Congreso.

Ejecuciones extrajudiciales

Las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico Oriental se han cobrado 65 vidas hasta el momento, según reportes de prensa internacional. Al menos 10 de esas muertes ocurrieron en aguas internacionales frente a Venezuela, y organizaciones de derechos humanos han calificado parte de esas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

El conflicto abre un nuevo frente de debate en Washington. Algunos legisladores demócratas evalúan invocar la resolución y exigir una votación inmediata sobre la continuidad de las operaciones, lo que pondría a Trump en un escenario de confrontación directa con el Congreso.