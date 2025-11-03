Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo operaciones militares | Caribe |

Límite legal

Vence el plazo para las operaciones militares de EEUU en el Caribe

El plazo de la ley estadounidense se agotó, pero la Casa Blanca sostiene que las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico pueden continuar.

 El Gerald Ford operará cerca de Venezuela.
De acuerdo con esta norma, el mandatario tiene 60 días para mantener tropas en combate sin autorización legislativa. Pasado ese plazo, las operaciones deben cesar salvo que el Congreso apruebe su continuidad. Sin embargo, la Administración Trump no ha solicitado ese aval ni ha anunciado el fin de las incursiones militares iniciadas el 4 de setiembre.

La norma

En consecuencia, este 3 de noviembre se cumple el día 60, y el país se encuentra en una zona de tensión institucional. El Departamento de Justicia, encabezado por Elliot Gaiser, sostiene que los ataques ordenados por la Casa Blanca no constituyen “hostilidades” en el sentido que prevé la ley. Esa interpretación permitiría a Trump continuar la ofensiva sin violar formalmente la norma, aunque especialistas en derecho internacional y exfuncionarios del Departamento de Estado discrepan abiertamente.

“Es un uso expansivo del poder presidencial que desafía el espíritu de la resolución”, advirtió un exasesor legal del Departamento de Estado, recordando que la ley fue creada tras la guerra de Vietnam precisamente para evitar que un presidente actúe sin control del Congreso.

Ejecuciones extrajudiciales

Las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico Oriental se han cobrado 65 vidas hasta el momento, según reportes de prensa internacional. Al menos 10 de esas muertes ocurrieron en aguas internacionales frente a Venezuela, y organizaciones de derechos humanos han calificado parte de esas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

El conflicto abre un nuevo frente de debate en Washington. Algunos legisladores demócratas evalúan invocar la resolución y exigir una votación inmediata sobre la continuidad de las operaciones, lo que pondría a Trump en un escenario de confrontación directa con el Congreso.

