Este lunes vence el plazo legal que obliga al Gobierno de Estados Unidos a detener las operaciones militares en el Caribe y en el Pacífico Oriental, según lo establece la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una ley que busca limitar la autoridad del presidente para iniciar acciones bélicas sin la aprobación del Congreso.
Límite legal
Vence el plazo para las operaciones militares de EEUU en el Caribe
El plazo de la ley estadounidense se agotó, pero la Casa Blanca sostiene que las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico pueden continuar.