Así fue la movilización de ADEMU, tras agresión en escuela de Flor de Maroñas

Medidas de seguridad y compromiso político

El sindicato reclamó más seguridad para las escuelas. "Lo sucedido el día miércoles en una escuela pública no puede pasar como si nada", dijo Paola López de Ademu a Subrayado.

La vocera contó que el sindicato tuvo una entrevista este jueves con la Dirección General de Educación y Primaria, en la cual se manifestaron ciertos avances, pero los calificó como "insuficientes totales". Además, reclamó que "desde las autoridades políticas de las altas esferas, no recibimos ni apoyo ni solidaridad ni compromiso a dar resoluciones con lo que tiene que ver con las garantías de seguridad, con las garantías laborales para poder estar en las escuelas, y sobre todo lo que nos preocupa acá es que hubo una agresión a niños y niñas y a familias dentro del local escolar. Es un antes y un después, es un punto de inflexión que como sociedad, que como institución democrática que tiene el Uruguay no puede dejar [pasar] como si nada".

Y añadió: "Las maestras estamos acá movilizadas en la calle, justamente paralizando actividades un día más, en el entendido que tienen que tomarse las responsabilidades, por parte de la ANEP, por parte de CODICEN, por parte de las autoridades que tiene que ver con el Ministerio del Interior, Desarrollo Social, de INAU, y demás esferas estatales que hacen que el deterioro del entramado social en territorio claramente afecte a las escuelas".

López remarcó que las maestras son las que están "amortiguando" los problemas de la sociedad y aseguró que no pueden seguir sosteniendo esa situación. "No podemos más, hay responsabilidades que, volvemos a repetir, son exentas a nosotras".

Para finalizar, dijo que el sindicato entiende que es necesario que el gobierno haga "un anuncio político que diga que a la escuela pública se la defiende, se la respeta y se la protege".

