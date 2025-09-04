Uruguay sacó pasaje y jugará el próximo Mundial

En el comienzo de la segunda mitad, nuevamente la celeste salió con la intensidad de los primeros minutos, y a los 57 minutos la misma fórmula del primer gol llevó al segundo grito. Centro de Varela desde la derecha, cabezazo de Aguirre pero esta vez la pelota le quedó servida a De Arrascaeta que fulminó el arco defendido por Gallese para ampliar la diferencia en el marcador.

Con el partido entrando a su fase final y ya liquidado, Manuel Ugarte recuperó la pelota en la mitad de la cancha, la llevó a la puerta del área donde asistió a Brian Rodríguez que vio a Federico Viñas ingresando por el punto penal, le cedió el balón poara que el 9 convirtiera su primer gol oficial con Uruguay.

Uruguay

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez.

Suplentes: Franco Israel, Santiago Mele, Santiago Bueno, Juan Manuel Sanabria, Matías Viña, José Luis Rodríguez, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Kevin Amaro, Cristian Olivera y Federico Viñas.

DT: Marcelo Bielsa

Perú

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Christofer Gonzales, Kenji Cabrera; Luis Ramos.

DT: Óscar Ibáñez