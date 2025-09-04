Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

Nos vemos en norteamérica

Uruguay sacó pasaje y jugará el próximo Mundial

Con goles de Aguirre, De Arrascaeta y Viñas, Uruguay goleó a Perú en el Estadio Centenario y jugará su quinto Mundial consecutivo.

Uruguay jugará el Mundial 2026.

Uruguay jugará el Mundial 2026.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Uruguay se despidió del Estadio Centenario con un triunfo contundente ante Perú por 3 a 0, que lo confirma en el próximo Mundial a falta de una fecha. El martes los dirigidos por Marcelo Bielsa cerrarán las Elkiminatorias visitando a Chile.

Un muy buen comienzo de partido del elenco celeste, desequilibrando por las bandas y con una clara aproximación gracias a un remate de De Arrascaeta que pasó rozando el palo. A los 14 minutos iba a llegar el primer grito sagrado, Giorgian la llevó por el medio del campo, abrió para la derecha en dónde Varela mandó un centro perfecto para que Aguirre ganara de cabeza y mandara la pelota al fondo de la red.

Luego del dominio absoluto en los primeros 30 minutos, el conjunto incaico aprovechó que Uruguay bajó la intensidad para emparejar el encuentro. Fue en el tramo final que Perú logró llegar en un par de ocasiones pero sin mayor peligro. De esta manera, los dirigidos por Bielsa lograron redondear un correcto primer tiempo en el que fueron de más a menos.

En el comienzo de la segunda mitad, nuevamente la celeste salió con la intensidad de los primeros minutos, y a los 57 minutos la misma fórmula del primer gol llevó al segundo grito. Centro de Varela desde la derecha, cabezazo de Aguirre pero esta vez la pelota le quedó servida a De Arrascaeta que fulminó el arco defendido por Gallese para ampliar la diferencia en el marcador.

Con el partido entrando a su fase final y ya liquidado, Manuel Ugarte recuperó la pelota en la mitad de la cancha, la llevó a la puerta del área donde asistió a Brian Rodríguez que vio a Federico Viñas ingresando por el punto penal, le cedió el balón poara que el 9 convirtiera su primer gol oficial con Uruguay.

Uruguay

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez.

Suplentes: Franco Israel, Santiago Mele, Santiago Bueno, Juan Manuel Sanabria, Matías Viña, José Luis Rodríguez, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Kevin Amaro, Cristian Olivera y Federico Viñas.

DT: Marcelo Bielsa

Perú

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Christofer Gonzales, Kenji Cabrera; Luis Ramos.

DT: Óscar Ibáñez

