Momento viral: Sampaio explicó una decisión y la reacción de Mudau explotó en redes

Durante el partido inaugural del Mundial, en el que México venció a Sudáfrica, los memes y la reacciones se quedaron con un momento en particular. El árbitro del encuentro, Wilton Samapio, explicó una decisión por altoparlantes en inglés y las reacciones explotaron en redes sociales.
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Luego de un llamado del VAR por una posible explicación, obligó al árbitro brasilero a explicar la decisión final (roja para el jugador sudafricano) por alto parlantes, en inglés para todo el estadio. Sin embargo, al central le costó darle fluidez al idioma.
Pese a ese momento, el director de cámaras enfocó rápidamente al número 20 de Sudáfrica, Mudau, quien se mostró atónito ante lo que el juez estaba tratando de explicar.