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Momento viral: Sampaio explicó una decisión y la reacción de Mudau explotó en redes

El árbitro brasilero se entreveró con el inglés y la reacción de los jugadores de Sudáfrica se transformaron en el primer momento viral del Mundial.

La reacción viral de Mudau ante explicación de Sampaio.

La reacción viral de Mudau ante explicación de Sampaio.
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Luego de un llamado del VAR por una posible explicación, obligó al árbitro brasilero a explicar la decisión final (roja para el jugador sudafricano) por alto parlantes, en inglés para todo el estadio. Sin embargo, al central le costó darle fluidez al idioma.

Pese a ese momento, el director de cámaras enfocó rápidamente al número 20 de Sudáfrica, Mudau, quien se mostró atónito ante lo que el juez estaba tratando de explicar.

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