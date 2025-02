Vairo y la derrota política de Nacional en la AUF

"Nacional ya venía con una postura de la anterior directiva, avalada por una asamblea. En cuanto a la aprobación de tener una Liga, pero no en las condiciones que se había aprobado, consideramos que en la Liga tenemos que estar todos y que no es solo formarla. Tiene que estar muy bien reglamentada en lo interno como en lo externo".

Las diferencias con el tradicional rival

Peñarol esta en la vereda opuesta de Nacional en la AUF. ¿Hay forma de limar asperezas?

"Estamos en posiciones distintas, no debemos negociar sobre posiciones diferentes. Acá el interés común es que Nacional y Peñarol reciben un dinero y aspiramos a que no baje por lo lo menos. Por lo tanto, bajo esa premisa, es una obligación que en algún momento independientemente de que tengamos posiciones distintas, tendremos que sentarnos juntos. Peñarol podrá estar del otro lado, pero no creo que tenga el mismo objetivo que nosotros que es ganar la mayor cantidad de dinero por la lisitacion".

¿Te sorprendió que Balbi dijera lo que dijo hace 10 días?

"Te diría que estamos en una transición, con una nueva administración, con un estilo diferente. Una de mis principales tareas en estos meses es formar un equipo de no sentir que uno agrede al otro por hacer las cosas de distintas formas. Se lo dije a él el lunes pasado. Yo las declaraciones de él no las vi como agresivas. Creo que fue más queriendo reivindicar lo que fue su gestión, que el entiendo que el electorado no lo reconoce. Todos sabemos que esto se decide en la cancha, por mejor que yo haga las cosas o nuestra directiva, sino ganamos seguramente no vamos a ser buenos. Pero también le dije que no eran buenas para Nacional que le hacían daño estas declaraciones en este momento. Pero no siento que fuera para atacar, sentí que estaba defendiendo su gestión", aseguró Vairo.

"Nosotros prometimos tener comunicación con el socio, con la hinchada y lo estamos haciendo. A veces salen cosas que no tienen sentido o se desvirtuan, como fue el tema de los salarios".

Y continuó: "No hubo ningún problema en la interna, no con los jugadores ni con nadie. El mismo día que salió este tema, yo había hablado con Diego Polenta y estaba todo perfecto. Lo único que me había pedido era que si podían cobrar los juveniles, cosa que hicimos. Pero después sale a la prensa y se empieza a maginificarse y a desviarse de la realidad".