Verón Lupi le gana la pulseada a Juan Cruz de los Santos y Carneiro comandará el ataque

Este miércoles el técnico paró un equipo y al parecer lo convenció, por lo cual es probable que sean los once que salgan a la cancha en el Franzini. Luis Mejía estará en el arco y luego viajará a defender a la selección de Panamá en los amistosos FIFA; en el fondo jugarán Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; en el medio jugarán Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro y arriba Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Tomás Verón Lupi.

La duda era el argentino o Juan Cruz de los Santos. Viera se inclinaría por arrancar con Verón Lupi que viene de marcar uno de los goles en la victoria ante Wanderers del pasado fin de semana.

Las bajas de Nacional

Nacional tendrá algunas bajas para el partido ante Defensor Sporting. Sebastián Coates y Juan de Dios Pintado están afuera por encontrarse lesionados y tendrán algunos días más de recuperación. Por su parte esta semana sufrió el desgarro de Maximiliano Silvera que venía de marcar un gol ante Wanderers el pasado fin de semana y tampoco será de la partida. Finalmente, Maxi Gómez no juega por estar suspendido luego ver tarjeta roja ante Wanderers el pasado fin de semana.