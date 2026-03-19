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Deportes Verón | Defensor Sporting | Jadson Viera

Nacional

Verón Lupi le gana la pulseada a Juan Cruz de los Santos y Carneiro comandará el ataque

Jadson Viera tiene cuatro bajas para enfrentar a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini en partido clave por el Apertura.

Silvera afuera por lesión y Verón Lupi adentro.

Silvera afuera por lesión y Verón Lupi adentro.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Gastón García

A poco más de 24 horas del partido ante Defensor Sporting, el técnico de Nacional Jadson Viera tiene alguna duda en el once tricolor que visitará el estadio Luis Franzini.

El entrenador buscará ratificar las cosas buenas que el equipo hizo ante Wanderers y mejorar en otros aspectos en el que todavía le falta. El plantel sufrió algunas bajas por lesión o suspensión, pero Viera tiene un plantel amplio al que tendrá que echar mano para jugar ante los violetas.

No es un partido más. Nacional necesita ganar para seguir de cerca a los punteros y además para que el equipo y la hinchada encuentre tranquilidad. El albo ya perdió dos partidos (incluido el clásico) y empató ante Racing en el Gran Parque Central. Ya dejó 8 puntos en este torneo y no puede dejar más unidades.

Este miércoles el técnico paró un equipo y al parecer lo convenció, por lo cual es probable que sean los once que salgan a la cancha en el Franzini. Luis Mejía estará en el arco y luego viajará a defender a la selección de Panamá en los amistosos FIFA; en el fondo jugarán Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; en el medio jugarán Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro y arriba Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Tomás Verón Lupi.

La duda era el argentino o Juan Cruz de los Santos. Viera se inclinaría por arrancar con Verón Lupi que viene de marcar uno de los goles en la victoria ante Wanderers del pasado fin de semana.

Las bajas de Nacional

Nacional tendrá algunas bajas para el partido ante Defensor Sporting. Sebastián Coates y Juan de Dios Pintado están afuera por encontrarse lesionados y tendrán algunos días más de recuperación. Por su parte esta semana sufrió el desgarro de Maximiliano Silvera que venía de marcar un gol ante Wanderers el pasado fin de semana y tampoco será de la partida. Finalmente, Maxi Gómez no juega por estar suspendido luego ver tarjeta roja ante Wanderers el pasado fin de semana.

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