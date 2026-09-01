"Falta voluntad política": familiares de detenidos desaparecidos cuestionan cambios en Derechos Humanos

La integrante de FAMIDESA manifestó además su preocupación por que algunas de las tareas vinculadas al pasado reciente puedan perder visibilidad o diluirse al quedar dentro de la Secretaría General.

“Eran temas muy específicos que trataba la Secretaría del Pasado Reciente”, explicó Tassino, quien remarcó que, ante modificaciones de este tipo, los familiares consideran necesario conocer y discutir previamente cuál será el camino que seguirá el Estado.

“Falta voluntad política”

Más allá de la estructura institucional, Tassino ubicó el principal problema en otro punto: la falta de avances suficientes después de décadas de reclamos.

“Nosotros sentimos un poco que falta voluntad política”, afirmó durante la entrevista. Para la integrante de FAMIDESA, los cambios de nombres de organismos o de las personas que los integran no resuelven un problema que permanece pendiente desde hace décadas.

“Hay algo que está trancado hace muchos años”, sostuvo.

En ese sentido, recordó el extenso recorrido realizado por los familiares desde la desaparición de sus seres queridos. Señaló que han pasado 50 años desde que desaparecieron sus familiares, 40 años desde la recuperación de la democracia y más de 20 años desde que se comenzó a ingresar a los cuarteles en busca de restos.

“Es mucho tiempo. Es una vida”, afirmó Tassino. Y agregó que no se trata solamente del paso del tiempo, sino también de las vidas de quienes murieron esperando respuestas.

Para los familiares, la demora adquiere una dimensión todavía mayor porque el paso de los años implica que muchos de quienes protagonizaron y acompañaron estas búsquedas ya no están.

Reclamo por políticas que permanezcan en el tiempo

Tassino planteó la necesidad de adoptar decisiones políticas que permitan darle continuidad a las investigaciones y a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, evitando que los avances dependan de cambios de autoridades o de estructuras administrativas.

“Hay un momento en que hay que tomar decisiones que son decisiones políticas”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo debería ser establecer una forma de trabajo coordinada con equipos que puedan permanecer en el tiempo, en lugar de modificar constantemente las estructuras y las personas responsables de llevar adelante las políticas vinculadas al pasado reciente.

El planteo de los familiares, de acuerdo con Tassino, apunta así a que la búsqueda de los desaparecidos y las políticas de derechos humanos tengan continuidad institucional y sean abordadas como una política de Estado.

En el marco del Día del Detenido Desaparecido, conmemorado el pasado 30 de agosto, sus declaraciones volvieron a poner el foco en una deuda que los familiares consideran todavía pendiente, encontrar a quienes continúan desaparecidos, conocer su destino y garantizar que la búsqueda no pierda prioridad con el paso del tiempo.