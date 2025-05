Nacional se quedó con las manos vacías

La debilidad como local

Si tenenos que analizar porqué Nacional se quedó afuera de la Copa, no solo tenemos que profundizar el partdio de ayer. Hay que analizar todo, los dos partidos anteriores de local en el que no supo sumar unidades, además del partido en Porto Alegre, que ganaba 3 a 0 ante Inter y terminó igualado 3 a 3. La temprana eliminación de Nacional primero de la Liberttadores y ahora de la Sudamericana, es un cúmulo de errores en los que se suman dirigentes, técnicos y jugadores.

En definitiva, Nacional no estuvo a la altura de su historia y se quedó sin nada en la primera mitad del año.

El dolor de Peirano

El técnico Pablo Peirano habló después del partido y dio sus explicaciones: "El primer tiempo fue muy distinto al segundo para los dos equipos. Estaba difícil, no sosteníamos la pelota en ataque, cada vez que queríamos crecer regresábamos rápido al bloque defensivo. Dentro del bloque lo teníamos muy estirado, no estaba compacto, nos circulaban la pelota con mucha facilidad. Corregimos esa parte y el viento a favor nos empezó a permitir buscar detrás de la línea de presión de ellos. Achicamos los espacios, tuvimos más la pelota en ataque, lo cual nos llevó a soltar los laterales, desdoblarnos más y ganar el medio. En el primer tiempo ellos dominaron más la posesión, Mejía tuvo alguna atajada. En el segundo tiempo lo dominamos bastante. Ellos tuvieron alguna jugada pero era lógico por los espacios que dejamos".

Consultado sobre si al equipo le faltó actitud en el primer tiempo, el enrenador respondió: "Discrepo en el tema de la actitud. Nos superaron en la parte del juego. La actitud siempre estuvo. No dejaron de intentar en ningún momento. Como decía en la pregunta anterior, no teníamos espacios, no era un tema de no querer, estábamos superados por el juego del rival. Nosotros los conocíamos bien, sabíamos la instancia que se iba a presentar, había que estar compactos y no darles oportunidades".

Sobre el flojo nivel del chileno Eduardo Vargas, muy criticado por la parcialidad, el técnico fue contundente: "Eduardo es un jugador con mucha experiencia, es muy valorado por sus compañeros y el cuerpo técnico por su trabajo. Acepto al público, se expresan como ellos lo sienten. Yo tengo mi evaluación con los muchachos. No te digo que sea algo indistinto, porque tengo que cuidar a todos los futbolistas. La gente tiene todo el derecho de expresarse, como yo tengo el derecho de cuidar a los futbolistas y que sigan unidos. Estas cosas suceden en todos los equipos, no solo en Nacional con un jugador, dos o tres. Es un club que exige mucho, a mí también me exigen, es un equipo grande y estamos acostumbrados a que la gente se exprese", sentenció.