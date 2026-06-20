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Deportes

Países altos

Volvió la Naranja Mecánica, goleó a Suecia y se clasificó

Países Bajos derrotó 5 a 1a Suecia en la segunda jornada del Mundial y se clasificó para la siguiente ronda.

Goleada de Países Bajos en la segunda jornada del Mundial.&nbsp; La Naranja Mecánica se lució.

Goleada de Países Bajos en la segunda jornada del Mundial.  La Naranja Mecánica se lució.
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Por Redacción Caras y Caretas

Goleada de Países Bajos en la segunda jornada del Mundial. La Naranja Mecánica goleó a Suecia demostrando una grandísima pegada, a la que era la líder del grupo tras la primera jornada con goles de Brobbey, Gakpo y Summerville, que puso la manita. La Oranje desarrolló un gran potencial ofensivo a lo largo de los noventa minutos y deja atrás las dudas del debut contra Japón, cuando se vio a un equipo previsible y sin fluidez en el último tercio. Elanga recortó distancias para una Suecia que tuvo ocasiones para más.

Dominio de la Naranja

Las ocasiones en las dos áreas del cempo fueron una constante. Del duelo de las selecciones del norte de Europa saldría otro clasificado para los dieciseisavos de final. Si los suecos sumaban los tres puntos clasificaban como primeros de grupo a las eliminatorias; mientras que si lo hacían los holandeses, tendrían todo a favor en la última jornada contra Túnez para hacer lo propio.

Koeman introdujo un cambio relevante en el once inicial y surtió efecto desde los primeros minutos. Sentó a Summerville, autor del segundo gol contra Japón, para desplazar a la banda derecha a Malen y meter en punta a Brobbey. Estuvo acertado el técnico, pues en los primeros instantes del encuentro Gakpo, Malen y Dumfries fueron muy incisivos por banda y Brobbey certero dentro del área.

En el minuto cinco, el extremo del Liverpool asistió con un buen centro para que rematara a placer el delantero del Sunderland. El segundo tanto de Brobbey fue prácticamente igual desde la otra banda. Dumfries recorrió toda la banda derecha y puso un balón raso al corazón del área. Ahí apareció Borbbey y con un toque sutil con el pie derecho amplió la ventaja en el marcador.

Suecia superado

A los diez minutos de la reanudación tras el descanso, los tulipanes sentenciaron el partido. En el cuarenta y siete, Dumfries volvió a asistir desde esa banda derecha con un pase atrás a Gakpo, que lo hizo muy fácil para anotar el primer en su cuenta particular. En el cincuenta y cuatro, Summerville, que había salido en la segunda parte, recibió por dentró y abrió a banda izquierda. Gakpo recibió en el pico del área, encaró a su par y disparó raso al palo del portero, completando una jugada muy típica del jugador del Liverpool.

Elanga entró bien al partido y recortó distancias. Isak asistió al espacio y el extremo batió a Verbruggen con un gran golpeo a la escuadra. El equipo de Graham Potter tuvo ocasiones para rebajar la goleada Oranje, pero no estuvieron certeros como en el debut contra Túnez.

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