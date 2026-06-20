Goleada de Países Bajos en la segunda jornada del Mundial. La Naranja Mecánica goleó a Suecia demostrando una grandísima pegada, a la que era la líder del grupo tras la primera jornada con goles de Brobbey, Gakpo y Summerville, que puso la manita. La Oranje desarrolló un gran potencial ofensivo a lo largo de los noventa minutos y deja atrás las dudas del debut contra Japón, cuando se vio a un equipo previsible y sin fluidez en el último tercio. Elanga recortó distancias para una Suecia que tuvo ocasiones para más.
Países altos
Volvió la Naranja Mecánica, goleó a Suecia y se clasificó
Países Bajos derrotó 5 a 1a Suecia en la segunda jornada del Mundial y se clasificó para la siguiente ronda.