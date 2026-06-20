Volvió la Naranja Mecánica, goleó a Suecia y se clasificó

En el minuto cinco, el extremo del Liverpool asistió con un buen centro para que rematara a placer el delantero del Sunderland. El segundo tanto de Brobbey fue prácticamente igual desde la otra banda. Dumfries recorrió toda la banda derecha y puso un balón raso al corazón del área. Ahí apareció Borbbey y con un toque sutil con el pie derecho amplió la ventaja en el marcador.

Suecia superado

A los diez minutos de la reanudación tras el descanso, los tulipanes sentenciaron el partido. En el cuarenta y siete, Dumfries volvió a asistir desde esa banda derecha con un pase atrás a Gakpo, que lo hizo muy fácil para anotar el primer en su cuenta particular. En el cincuenta y cuatro, Summerville, que había salido en la segunda parte, recibió por dentró y abrió a banda izquierda. Gakpo recibió en el pico del área, encaró a su par y disparó raso al palo del portero, completando una jugada muy típica del jugador del Liverpool.

Elanga entró bien al partido y recortó distancias. Isak asistió al espacio y el extremo batió a Verbruggen con un gran golpeo a la escuadra. El equipo de Graham Potter tuvo ocasiones para rebajar la goleada Oranje, pero no estuvieron certeros como en el debut contra Túnez.