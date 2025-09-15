Hacete socio para acceder a este contenido

Vuelve a Peñarol pieza clave del 2024 y que hacía pocos meses se había ido del club

Peñarol incorporaría a un jugador libre que estaba en Italia para sustituir a Javier Cabrera en el tramo final del campeonato.

Jaime Báez regresa a Peñarol

Por Redacción de Caras y Caretas

El delantero Jaime Báez regresará a Peñarol, según confirmaron diversas fuentes periodísticas, atendiendo a un pedido expreso del entrenador Diego Aguirre. El jugador, que se encontraba libre, se reintegraría al plantel para afrontar el tramo final de la temporada y reforzar una zona del campo sentida, luego de la dura lesión del cangrejo Cabrera.

El regreso de la china Báez a Peñarol

La noticia del retorno de Báez, que ya tuvo un paso por el club, fue adelantada por la periodista Ana Inés Martínez en su cuenta de X. En su publicación, Martínez indicó que la incorporación se da tras la lesión de Maximiliano “Cangrejo” Cabrera y que el jugador, quien permanecía en Italia sin equipo, volvería al club aurinegro de forma inmediata.

La versión fue confirmada por la cuenta Infocap1891, que citó fuentes del entorno de Aguirre. Según esta cuenta, el director técnico se comunicó personalmente con Báez, manifestando su total confianza en él y la convicción de que no necesitará tiempo de adaptación para sumarse al equipo.

Báez había dejado el club a mitad de año con la intención de concretar un nuevo contrato en el fútbol italiano, algo que finalmente no se materializó. Su regreso, ahora como agente libre, ofrece una opción ofensiva adicional para el equipo de cara al tramo final del Campeonato Uruguayo.

