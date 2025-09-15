Vuelve a Peñarol pieza clave del 2024 y que hacía pocos meses se había ido del club

El regreso de la china Báez a Peñarol

La noticia del retorno de Báez, que ya tuvo un paso por el club, fue adelantada por la periodista Ana Inés Martínez en su cuenta de X. En su publicación, Martínez indicó que la incorporación se da tras la lesión de Maximiliano “Cangrejo” Cabrera y que el jugador, quien permanecía en Italia sin equipo, volvería al club aurinegro de forma inmediata.