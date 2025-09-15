Vuelve a Peñarol pieza clave del 2024 y que hacía pocos meses se había ido del club

El delantero Jaime Báez regresará a Peñarol, según confirmaron diversas fuentes periodísticas, atendiendo a un pedido expreso del entrenador Diego Aguirre. El jugador, que se encontraba libre, se reintegraría al plantel para afrontar el tramo final de la temporada y reforzar una zona del campo sentida, luego de la dura lesión del cangrejo Cabrera.
