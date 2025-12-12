Wanderers resolverá este sábado a su nuevo DT: un ex selección como candidato principal

Con las recientes elecciones en Wanderers, en la que Jorge "Chifle" Barrios asumió como el nuevo presidente de la institución, la directiva comenzó a trabajar en lo que será el nuevo entrenador del bohemio para la temporada 2026 en la que comienza muy comprometido con el descenso.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Luego de analizar varios nombres, la comisión de fútbol del elenco bohemio se reunió con tres entrenadores quienes le presentaron sus proyectos. Ellos fueron, Diego Monarriz (que arregló con Danubio), Pablo Marini y Mathías Corujo.
Quien hoy tiene la ventaja para convertirse en el entrenador de Wanderers para el 2026, es Mathías Corujo, que tras retirarse como futbolista, entrenó a Bella Italia y en las últimas dos temporadas estuvo al frente de Oriental de La Paz.
Este sábado a las 14:30 habrá reunión de directiva, en dónde se tomará una decisión sobre quién será el entrenador de Wanderers de cara al 2026.