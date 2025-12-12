Diego Monarriz nuevo DT de Danubio que tendrá elecciones el próximo lunes

Luego de una temporada magnífica al frente de Juventud de Las Piedras, en dónde consiguió la histórica clasificación a la Copa Libertadores, Diego Monarriz se transformó en el nuevo entrenador de Danubio para la temporada 2026, que será clave para el franjeado.
El entrenador argentino estuvo en carpeta de Wanderers, pero finalmente las negociaciones con Danubio llegaron a buen puerto y asumirá para comenzar a preparar lo que será la temporada 2026.
Monarriz llegó a Juventud de Las Piedras en 2024, logró el ascenso con el pedrense y se mantuvo para este 2025 en dónde hizo una gran campaña que le permitió clasificar a la Copa Libertadores.
Elecciones en el horizonte
El próximo lunes 15 de diciembre, los socios y las socias de Danubio deberán asistir al acto eleccionario que tendrá lugar en la sede del franjeado.
Luego de un proceso de negociaciones, se resolvió que estas elecciones habrá lista única que será encabezada por Tabaré Fierro y tendrá como vicepresidente a Gastón Barlocco.