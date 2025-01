Washington Aguerre rompió el silencio y habló de su salida de Peñarol

“Yo hasta el último momento siempre estaba con esa esperanza de poder llegar a un acuerdo con el club y quedarme un tiempo más. Pero es como dije; esto es fútbol y estas cosas a veces tenemos que saber pasarlas”, señaló Aguerre, quien tuvo propuestas de Barcelona de Guayaquil y Newell’s Old Boys, pero siempre dio “la prioridad a Peñarol”.

"Me voy campeón"

“A veces las decisiones no llegan a un acuerdo y hay que aceptarlo, y saber irse también. Me voy campeón y en lo personal hice un gran año. Me voy por la puerta grande del club, más allá de lo que pasó en este último tiempo de negociaciones, en el que se dijeron muchas cosas. Agradezco a la directiva, al club y a Diego (Aguirre) por la linda oportunidad que me dieron”, añadió Aguerre.

Con el entrenador está “siempre en contacto”. “Antes de las fiestas nos juntamos en Punta del Este. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir un lindo momento, le agradecí por todo, le di un fuerte abrazo y me hizo saber que, si se da la oportunidad de quedarme, él siempre con las puertas abiertas. Si no, yo también le tengo que agradecer por todas las cosas buenas que hizo por mí”, expresó.

Aguirre en diálogo con los medios, explicó que para él es un “tema cerrado”. No obstante, Aguerre mantiene alguna ilusión y reconoce que desde el club hubo contactos con su representante, quien le “hizo saber que había alguna posibilidad, aunque era difícil”. “Yo como hincha tengo esa esperanza. Si se da, bien. Si no, tocará volver en otro momento”, indicó.

Sobre su sustituto, Guillermo de Amores, opinó que “está preparado para ser el dueño del arco de Peñarol”, más allá de tener hoy como competencia para el puesto “un gran compañero como Martín Campaña, con una trayectoria muy importante”. “Si le toca jugar el domingo, no hay dudas de que lo va a hacer bien”, dijo, y recordó que “el puesto de arquero es ingrato” porque “cuando pasás un tiempo sin jugar es complicado”. “También me pasó a mí”, concluyó.