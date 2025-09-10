Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Derecho Humanos prisión política |

Próximamente en librerías

Cabildo: la estremecedora historia de la primera prisión política para mujeres en Uruguay

Cabildo fue la primera cárcel del país para presas políticas, estas mujeres lo recuerdan, y ahora nos invitan a hacerlo también.

La historia de las mujeres que estuvieron presas en Cabildo entre 1968 y 1977.

La historia de las mujeres que estuvieron presas en Cabildo entre 1968 y 1977.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La cárcel de Cabildo fue la primera prisión política para mujeres en Uruguay, un espacio donde la adversidad y el miedo se encontraron con la solidaridad y la valentía. Allí, un grupo de jóvenes compartió celdas, cuidó a sus hijos y se protegió mutuamente, creando un vínculo que hasta hoy sigue vivo.

Ese lazo es el corazón de Resistir juntas en prisión, exilio y libertad, el libro de la periodista y escritora Ivonne Trías Hernández, una obra que recoge los testimonios de las mujeres que vivieron el encierro entre 1968 y 1977. Ahí también se encuentran las palabras de sus hijos, que heredaron la memoria de la resistencia.

Cabildo como un Sitio de Memoria

“Se fugaron dos veces y durante el resto del tiempo se cuidaron unas a otras y a los niños, generando un lazo de compañerismo que fue su mejor escudo”, relatan las páginas del libro. Hoy, septuagenarias, siguen encontrando en aquella camaradería la fuerza para hacer juntas, transformar la experiencia en memoria y reivindicar la historia de Cabildo como un Sitio de Memoria.

Más que un relato de encierro, Resistir juntas es un testimonio de vida, de amistad y de lucha silenciosa. Cada palabra escrita es un homenaje a quienes no se dejaron doblegar, a quienes aprendieron a resistir y a cuidar, y a quienes siguen contando su historia para que no se borre del pasado colectivo.

La obra será distribuida por Gussi Libros y cuenta con el apoyo de CRySOL.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar