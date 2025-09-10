La cárcel de Cabildo fue la primera prisión política para mujeres en Uruguay, un espacio donde la adversidad y el miedo se encontraron con la solidaridad y la valentía. Allí, un grupo de jóvenes compartió celdas, cuidó a sus hijos y se protegió mutuamente, creando un vínculo que hasta hoy sigue vivo.
Cabildo: la estremecedora historia de la primera prisión política para mujeres en Uruguay
Cabildo fue la primera cárcel del país para presas políticas, estas mujeres lo recuerdan, y ahora nos invitan a hacerlo también.