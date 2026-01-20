¿Qué son los enterococos y qué riesgo real implican para los bañistas?

¿Por qué aparecen ahora en las playas de la capital?

No es que las bacterias hayan decidido mudarse a la ciudad de repente. Su presencia suele estar vinculada a factores ambientales y de infraestructura:

Lluvias intensas: Esta es la causa más común. Cuando llueve mucho, los sistemas de drenaje y alcantarillado se saturan. El exceso de agua arrastra desechos de las calles y, en ocasiones, de las cloacas directamente hacia el mar.

Corrientes y vientos: A veces, las corrientes marinas empujan agua contaminada de otras zonas hacia las orillas de las playas más concurridas.

Faltas en el saneamiento: Roturas en tuberías o problemas en las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden liberar estas bacterias cerca de la costa.

¿Qué riesgos corres si te bañas en agua con enterococos?

Estar en contacto con agua contaminada no significa que te vayas a enfermar gravemente de inmediato, pero sí aumenta mucho las probabilidades de sufrir:

Problemas gastrointestinales: Dolores de estómago, náuseas, vómitos o diarrea (si llegas a tragar agua accidentalmente).

Infecciones en la piel: Irritaciones, sarpullidos o picazón.

Infecciones en ojos y oídos: Conjuntivitis o la clásica otitis del nadador.

Afecciones respiratorias: En casos menores, síntomas similares a un resfriado.

La recomendación más importante es hacer caso a las banderas y avisos oficiales. Si las autoridades sanitarias colocan una bandera sanitaria, no es por capricho; es porque los niveles de bacterias superan lo que el cuerpo humano puede tolerar sin enfermarse.

Evita bañarte en la playa durante las 24 a 48 horas posteriores a una lluvia fuerte, ya que es el momento de mayor concentración de estas bacterias.

Medidas que se están tomando

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará a utilizar una nueva señalización sanitaria en las playas de la capital que superen los niveles permitidos de enterococos en el agua, en línea con la normativa actualizada del Ministerio de Ambiente que entrará en vigencia el próximo año.

Para facilitar la lectura visual a los vecinos, la Intendencia está utilizando de forma más activa la bandera naranja con un E mayúscula y olas. Si ves esta bandera, significa que los valores de enterococos (materia fecal) han superado lo permitido o que hay presencia de cianobacterias. La recomendación oficial es no ingresar al agua.

El director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, confirmó que en los últimos días se detectó la presencia de esta bacteria en seis playas, aunque aclaró que se trató de episodios aislados: un solo día en cada playa, sobre un total de 62 jornadas de monitoreo realizadas hasta el momento.

Herou precisó que, si se consideran únicamente los parámetros tradicionales de coliformes, las playas continúan siendo aptas para el baño. De hecho, los valores de coliformes solo superaron el límite normativo en un día de la actual temporada y también en seis playas.