"Nos parece sumamente rico e importante que se esté proyectando esta película en AEBU, a 50 años de la desaparición de Elena y con todo lo que ha implicado la búsqueda de la verdad en relación a su caso", señaló.

Larraz destacó que la reconstrucción de la memoria colectiva también compromete al movimiento sindical, al que atribuyó un papel fundamental en la transmisión de la historia reciente. "Cómo transmitimos esto hacia las próximas generaciones nos da una identidad y nos permite construir hacia adelante y fortalecer la democracia", sostuvo.

La vida de Elena Quinteros y la búsqueda de su madre

El documental, dirigido por Aldo Novick, reconstruye la trayectoria de Elena Quinteros, maestra y militante política detenida en 1976 y desaparecida durante la dictadura cívico-militar.

La película reúne testimonios de personas que compartieron con ella distintas etapas de su vida, desde sus años de liceo y Magisterio hasta su militancia. Entre las voces que participan aparecen María Elia Topolansky y Sara Méndez. El relato también incorpora fragmentos de ficción y música compuesta especialmente para la producción.

Según explicó Novick, la intención fue retratar a una mujer comprometida con la transformación social y que aspiraba a construir "un país más justo para todos".

Otro de los ejes centrales es la historia de su madre, Tota Quinteros, cuya búsqueda de verdad y justicia se prolongó durante años y terminó con su muerte sin haber podido encontrar los restos de su hija.

El documental llegó a nuevas generaciones

Desde su estreno, la producción recorrió distintos puntos del país y convocó a públicos de diferentes edades. Una de las experiencias destacadas fue la función realizada en el cine de Carmelo, donde asistieron más de 300 personas. Cerca del 30% tenía menos de 25 años, un dato que Novick consideró "un llamado de atención importante".

También hubo exhibiciones en las sedes de la Universidad de la República de Paysandú, con aproximadamente 250 espectadores, y de Salto. Además, están previstas nuevas proyecciones destinadas a estudiantes en Montevideo.

Para el director, la llegada de la película a Sala Camacuá tiene un significado particular. El espacio remite a su generación al antiguo Estudio Uno de Cinemateca, que durante la dictadura continuó proyectando películas y funcionó como un punto de encuentro cultural en un período marcado por la censura y la represión.

Novick también destacó las condiciones técnicas de la sala y el respaldo de distintas organizaciones sindicales al proyecto, entre ellas AEBU.