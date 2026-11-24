Aunque las negociaciones con las autoridades permitieron recuperar un tercio de los grupos que inicialmente se había previsto eliminar, el gremio considera que el problema sigue sin resolverse.

¿Cuántos grupos se eliminarían y cuántos se recuperaron?

El conflicto comenzó cuando ADES detectó que la propuesta inicial de Secundaria contemplaba la eliminación de 65 grupos en Montevideo. Tras las primeras instancias de negociación, las autoridades aceptaron recuperar parte de ellos. La presidenta de ADES Montevideo, Verónica Méndez, informó que se lograron recuperar 27 grupos, aunque todavía persiste un déficit que el sindicato considera preocupante.

A nivel nacional, Fenapes sostiene que la reducción prevista supera los 100 grupos para 2027. El gremio entiende que la disminución de la matrícula estudiantil debería aprovecharse para conformar grupos más pequeños y mejorar la atención educativa, en lugar de suprimir espacios de enseñanza.

ADES también cuestiona las alternativas planteadas por las autoridades para reubicar a los docentes en tareas de acompañamiento y extensión del tiempo educativo. Según el sindicato, esas propuestas no garantizan que los profesores afectados puedan conservar sus horas de trabajo.

¿Qué responde la ANEP?

Desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el presidente del organismo, Pablo Caggiani, defendió la reorganización y explicó que la reducción de grupos responde, entre otros factores, a la caída de la matrícula estudiantil.

El jerarca sostuvo que los grupos que dejen de funcionar podrán dar lugar a otras modalidades de atención, como tutorías, acompañamiento y ampliación del tiempo educativo. También aseguró que la reorganización no implica necesariamente una pérdida de puestos de trabajo ni una reducción de la masa salarial docente.

La posición de las autoridades y la del sindicato sigue enfrentada, mientras continúan las negociaciones para definir la distribución de grupos del próximo año lectivo.