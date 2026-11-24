Uno de los datos destacados de esta edición fue el crecimiento de la participación digital, el voto virtual aumentó un 80 % respecto a la convocatoria anterior. El director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Claudio Visillac, señaló que la Intendencia se propone llegar a finales de 2030 con la totalidad de los proyectos del ciclo 2026 inaugurados.

¿Qué proyectos ganaron en cada municipio de Montevideo?

Entre las iniciativas seleccionadas aparecen propuestas que obtuvieron un importante respaldo vecinal y que tendrán impacto en distintos puntos de la capital.

Municipio A

En esta zona se financiarán seis proyectos. Entre ellos se encuentran la creación de un policlínico veterinario público en torno a APEX, que obtuvo 941 votos, y la construcción del Paseo del Pescador, con caminería e infraestructura en la costa, que recibió 632 votos.

También fueron elegidas mejoras edilicias en la Casa Mario Benabbi, una veterinaria barrial en el barrio 19 de Abril, la renovación del patio de una escuela y la remodelación de Plaza Chimeneas.

Municipio B

El Municipio B tendrá ocho proyectos ganadores. El más votado fue el Espacio Comunitario y Deportivo SUR 2000, con 1.123 votos.

También se financiarán la creación de Plaza Viva, una fotogalería de la memoria con juegos infantiles en Plaza Luisa Cuesta, mejoras en Plaza Juan Ramón Gómez y nuevas luminarias en el Parque Rodó, detrás de la Facultad de Ingeniería.

La lista incluye además la revitalización de la pista del Parque Rodó, con instalaciones para calistenia y gimnasio.

Municipio C

Entre las propuestas seleccionadas se destaca la construcción de un polideportivo techado en el Centro Social y Deportivo Victoria, que consiguió 1.910 votos, uno de los respaldos más altos de toda la convocatoria.

También resultó elegido un proyecto para ampliar los espacios deportivos del Club Deportivo Albatros, que obtuvo 1.270 votos.

Las restantes iniciativas incluyen mejoras en el Centro Manos Unidas, baños y vestuarios para el gimnasio Aires Puros, obras de accesibilidad en el Parque Capurro y la creación de un espacio comunitario en Arapey.

Municipio CH

En esta zona se financiarán seis propuestas. Entre las más votadas figuran la adquisición de materiales y mejoras para la Escuela N.º 231, especializada en TEA, con 792 votos, y la ampliación del espacio social y de accesibilidad del Club Uruguay Buceo Baby Fútbol, con 881 votos.

También se ejecutarán obras para el deporte inclusivo en el Club Champagnat, la iluminación del Parque Villa Biarritz, la construcción de un parque de parkour y una cancha polideportiva en Plaza República de El Salvador.

Municipio D

En el Municipio D se seleccionaron seis iniciativas. Una de las más respaldadas fue la mejora de la cancha de las escuelas N.º 28 y 80, que recibió 1.181 votos.

También se financiará la reparación del techo del gimnasio del Complejo Escolar Sanguinetti, la mejora de un espacio público próximo a la Escuela N.º 89 y distintas intervenciones en veredas, cunetas y sendas peatonales.

La Policlínica Giraldez también recibirá mejoras, entre ellas la ampliación de la sala de espera de la farmacia y la incorporación de tecnología para facilitar la accesibilidad visual y auditiva.

Municipio E

En este municipio fueron elegidos seis proyectos. El que obtuvo mayor respaldo fue la instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad al Teatro de la Escuela Experimental, con 1.408 votos.

También se financiarán la reforma y ampliación del CAIF El Coyote, la renovación del rincón infantil de Plaza Chopin y nuevas aulas y mejoras de accesibilidad en el predio de la ONG Por los Niños Uruguayos y Las Violetas.

La recuperación del anfiteatro del Parque Rivera y las mejoras en el Ecoparque Idea Vilariño completan las propuestas seleccionadas.

Municipio F

El Municipio F tendrá seis proyectos financiados. Entre ellos se encuentra la creación de un espacio integral para las infancias en el Parque Alba Roballo, que recibió 643 votos.

También se destinarán recursos a la Biblioteca Batlle y Ordóñez, al Teatro Flor de Maroñas y al Teatro Punta de Rieles, con intervenciones orientadas a mejorar la iluminación y la accesibilidad.

La renovación de Plaza Maestra Elena Quinteros y las mejoras en el Centro Comunal Nuevo España completan la nómina.

Municipio G

En el Municipio G se seleccionaron seis iniciativas. La más votada fue la colocación de pasto sintético en la cancha del Club Yegros, con 1.041 votos.

También se realizarán mejoras en la sede del Club Aviación Lezica y se desarrollará un proyecto de parquización del Monte de la Francesa, que incluirá una zona de juegos y una cancha de fútbol.

La lista se completa con el acondicionamiento de Plaza Tambores, la creación de Coviplaza y nuevas intervenciones en la plaza del 12 de Diciembre.

Una inversión definida por los vecinos

El Presupuesto Participativo y los Concejos Vecinales tienen más de tres décadas de trayectoria en Montevideo y constituyen mecanismos de participación directa mediante los cuales la ciudadanía puede proponer y elegir obras para sus barrios.

En esta edición, los 216 millones de pesos destinados a las 48 iniciativas permitirán concretar intervenciones en distintos puntos de la capital. La distribución de los recursos responde a las decisiones tomadas por los vecinos en las urnas, tanto en la modalidad presencial como en la digital.

El desafío para la Intendencia será ahora llevar adelante las obras y cumplir con el objetivo anunciado de que todos los proyectos seleccionados estén inaugurados antes de finalizar 2030.