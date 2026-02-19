La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mariana Mota, anunció que próximamente se comenzarán excavaciones en el Cementerio del Norte (al norte del Cerrito de la Victoria, en Montevideo), en busca de restos de detenidos desaparecidos en la última dictadura.
Desaparecidos en dictadura
El Inddhh iniciará excavaciones en Cementerio del Norte en busca de detenidos desaparecidos
La presidenta del Inddhh, Mariana Mota, aclaró que los trabajos no implicarán remover tumbas existentes, sino que se excavará en otras áreas del cementerio.