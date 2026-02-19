Hacete socio para acceder a este contenido

Derecho Humanos excavaciones |

Desaparecidos en dictadura

El Inddhh iniciará excavaciones en Cementerio del Norte en busca de detenidos desaparecidos

La presidenta del Inddhh, Mariana Mota, aclaró que los trabajos no implicarán remover tumbas existentes, sino que se excavará en otras áreas del cementerio.

Cementerio del Norte.

Por Redacción Caras y Caretas

La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mariana Mota, anunció que próximamente se comenzarán excavaciones en el Cementerio del Norte (al norte del Cerrito de la Victoria, en Montevideo), en busca de restos de detenidos desaparecidos en la última dictadura.

Mota aclaró en el programa Arriba gente de Canal 10 que aún no está definida la fecha de inicio de los nuevos trabajos y explicó que el objetivo es que las excavaciones se desarrollen en simultáneo con las búsquedas que se realizan en el Batallón 14.

Estamos terminando las investigaciones para trabajar en el Cementerio del Norte. Muchos enterramientos clandestinos en Argentina eran en cementerios. Uruguay no escapa a esa modalidad”, expresó la jerarca del instiuto.

Mota añadió que la Inddhh está recabando información y cuenta con investigaciones avanzadas, a partir de datos hallados y otros aportados recientemente sobre detenidos.

Para esta etapa, la institución prevé contratar equipos de antropología forense de Argentina, aseveró.

Asimismo, aclaró que los trabajos no implicarán remover tumbas existentes, sino que se realizarán en otras áreas del predio.

