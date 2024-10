En el MuMe se "reconstruye la vida" de detenidos desaparecidos chilenos.

Otras historia son mas conocidas, entonces allí emerge la figura de Salvador Allende, Violeta Parra, Víctor Jara, pero la historia de Pascual sigue en Alejandra luego de terminada su obra; saber que fue de sus hijos, de su familia, si encontraron sus restos.

Crear Poder Popular

Carolina Echeverria, Gisela Frías, Denise Olivares y Sarabeth Triviño integran este colectivo de mujeres chilenas residentes en Canadá donde se refugió buena parte de los exiliados chilenos.

Con Carolina Echeverría conversó Caras y Caretas sobre la experiencia:

¿La muestra y los talleres van a estar en Uruguay hasta cuándo?

Estamos aquí hasta el lunes (21 de octubre), que llevamos la arpillera para continuar la exposición allá, la idea es que la arpillera tiene que viajar, porque es una obra que está siendo construida en un momento real. Es como es una obra colaborativa. Y representa, como tú sabes, a las figuras, representaciones textiles de la lista del Informe Rettig de los desaparecidos y asesinados durante la dictadura. Entonces, la idea es que las figuras sean hechas en estos talleres, porque como sabemos ahora, la memoria se mantiene más fuerte cuando el cuerpo participa. La memoria no entra por la cabeza, entra por el cuerpo. Entonces, todos estos gestos que la gente está haciendo, participar en los talleres, escuchar las historias, de escuchar el relato, nos ayuda a mantener la memoria viva. Y la obra tiene que viajar para que siga creciendo y el recuerdo siga creando raíces. Esa es la idea.

¿ Cómo nace la idea de apostar a esta forma de arte para esta construcción permanente de la memoria?

Bueno, yo hice la dirección artística de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre en Montreal, Canadá. Nosotros somos parte de lo que se llama el exilio de los chilenos de Canadá, que es una comunidad bastante grande, somos casi 50 mil personas, y que tiene mucha invisibilidad en Chile. Y cuando me tocó hacer esto, la misión que se me dio era de cómo enviar la imagen de Salvador Allende hacia el futuro. Y lo que yo pensé que podría ser como clave, yo colaboré con una historiadora que se llama Geneviève Doré, que es de la Universidad de Quebec, de Montreal. La idea que encontramos que sería fundamental, era revivir lo que era el poder popular, ese concepto revolucionario del poder popular, que es tan simple que la gente simplemente por unirte con otra persona, vas a poder crear cambio. El cambio ocurre cuando es más de una persona, cuando estamos juntos. Entonces nosotros pensamos que esto era como el mensaje que queríamos enviar. La exposición yo la armé en el e commissary Fiamón, el año pasado, una exposición de seis semanas, que fue toda creada bajo ese concepto de creación del poder popular. Y cada artista, cada organización, cada cosa que se presentó estuvo creada bajo ese concepto en el que tú dejas el control y dejas que la gente haga. Y la gente trajo y la exposición fue como se dice, memorable y la exposición más visitada del museo de su historia. Y desde ahí nos invitaron a otro museo en la ciudad de Troisivière, en el Museo Popular. Entonces vimos que esto era algo que estaba realmente agarrando mucho vuelo desde el nivel popular. La gente le gustaba participar en esta creación colectiva. Nosotros al principio pensamos estéticamente y participamos con esta obra que iba a ser en honor a los desaparecidos.

Entonces el museo pensaba que íbamos a poner las típicas fotos en blanco y negro, pero yo decidí que era el momento de liberar a estas personas de esa imagen, de esta jaula, de la imagen congelada de 50 años. Porque ellos fueron personas en tres dimensiones, tenían vidas, tenían familias, tenían sueños, tenían sus experiencias. Entonces quisimos como terminar con esa imagen del desaparecido y ponerla dentro de otro contexto.

La inspiración de la obra que se llama No me olviden, usamos la técnica del animismo y también la psicomagia. Nosotros ahora sabemos que el ser humano comparte el ADN con las estrellas. Tenemos polvo de estrella, por lo tanto no estamos obligados a nunca más poder verlo y que la dictadura gane en ese sentido. Porque sabemos que cuando vamos afuera, en la noche, bajo el cielo, estamos todos juntos con ellos. Son estrellas. Entonces la arpillera es como una constelación gigante, con puros tonos azules, con muchas estrellas que hicimos textiles, y las representaciones textiles de las personas del informe Rettig, que son más de 3200, entran en este cielo. Hay mucha dedicación donde va cada persona, porque los que murieron juntos están en la misma constelación. Les ponemos nosotros. Y la obra también está en este momento estamos aquí en Sudamérica, pero la otra mitad está siendo creada en América del Norte, en Canadá.

Y hasta que logremos el final del próximo año, unir los dos pedazos y vamos a tener una arpillera de 11 m de ancho, que es el simbolismo del 11 de septiembre, que nos interesa también recuperar eso, porque con el 11 de septiembre americano también como que invisibilizó mucho el 11 de septiembre chileno. Y eso nos importa como que la fecha vuelva a ser.

¿ Quién mas participa del proyecto?

El exilio chileno fue muy exitoso en Canadá, la gente se integró muy bien. Es una experiencia muy positiva. Entonces para nosotros era importante devolver algo como desde el país que nos adoptó y que esta obra fuera hecha en conjunto, una especie de puente virtual. También trabajamos con una comunidad de mujeres mayores, que son las exiliadas, y su nombre se llaman las Voluntarias del Poder Popular. Y son personas que estaban ya aceptando su destino, que era como morir en el exilio, un país que no te vio morir, que no te vio nacer, el ser olvidadas. Y nosotros con esta obra como que ellas se revivieron. Están muy integradas. En la primera parte de nuestra gira se hizo con fondos, una recaudación en línea y con el apoyo de las voluntarias que el diario está en Canadá. No podían creer que logramos algo tan grande con estas mujeres que hicieron empanadas y vendieron más de mil empanadas para poder financiar nuestro primer viaje. Este segundo viaje que estamos ahora, nuestro compañero Adrián Silva Pino, compañero en la asociación que tenemos como académica, es con la Universidad Austral de Chile, que queda en la ciudad de Valdivia. Simbólicamente quisimos llegar desde Canadá hasta el lugar más al sur del mundo, con la escuela de arte más al sur del mundo, para que se creara realmente un puente de norte a sur.

El arte en arpillera es uno de los artes tradicionales de la cultura chilena.

Por supuesto, la arpillera tenía que ser lo más importante, porque es el arte político de Chile. Es como la única forma de expresión que la gente tuvo, las mujeres tuvieron durante la dictadura, era la arpillera; es la única obra que va quedando de arte pobre o es un arte que es accesible a todo el mundo. Es un arte que se hace solamente con retazos de pedazos, cosas así recicladas, no requiere dinero, tiene mucha simplicidad. Y también es muy importante para nosotros recordar que nuestra musa, nuestra inspiración, es el espíritu de Violeta Parra. Violeta Parra fue la primera que como que inmortalizó la arpillera, las mostró en París, las hizo conocidas mundialmente. Y para nosotros eso es muy importante, es ella la que nos va guiando y también por eso fue para nosotros muy importante entrar a Chile por las provincias, no por la capital. Queremos como realmente entrar desde el pueblo, desde la parte popular. Pensamos que hay un negacionismo histórico en este momento en Chile. La gente desde que ve que hay estos talleres, ve que está esta posibilidad. Hemos tenido una participación que nunca esperamos allá. Han habido más de mil personas en total, entre Canadá y Chile, que han participado en esta confección de las figuras. La arpillera va a ser la arpillera más grande del mundo, va a tener 11 m de ancho. Nuestra misión es que nunca nadie olvide, que nunca se olviden a todos los que murieron y desaparecieron. Y también darse cuenta como las historias personales, porque la obra, cuando esté lista en el 2025 y la donemos a un museo en Chile, tiene un componente digital de interacción, en el cual las personas pueden ver la foto de la figura y la narración de la persona. Persona que está haciendo los relatos por que los relatos existen en el informe Rettig son fríos, no habla la persona, de sus tres dimensiones. Entonces los relatos están siendo reescritos por otro grupo de voluntarios, que son escritores, que llevamos como más de mil relatos. Y los relatos están escritos en primera persona. Entonces la idea es como empoderar a estas personas que siempre se les conoce como las víctimas.

Nosotros no queremos que sean las víctimas, queremos que sean las personas que creyeron en la creación del poder popular y que dieron estas semillas que fueron preservadas en el exilio y que hoy vuelven a renacer y que hoy vuelven a ser replantadas y que hoy vuelve esa idea, ese concepto revolucionario de que uno puede crear grandes cambios con la simple acción de unirse al otro.

¿ Qué pasa con la persona que se apropia de alguna manera de la historia, la representa en este arte, en la arpillera?

Los talleres que se hacen son personalizados e íntimos, hablamos de la persona de una manera muy íntima. Damos los nombres, la persona puede hacer una pequeña investigación en el sitio Memoria libre hay mucha información, a veces hay fotos, personas vuelve en esos instantes del taller, esa persona está de vuelta a la vida. Nosotros hablamos de ellos. Las personas tienen esa parte táctil de poder darles los últimos ritos. Esa fue una gran pérdida que la gente no se da cuenta como el no haber podido participar en los ritos finales de la muerte de alguien. Y esta es una oportunidad de hacerlo, y hacerlo con cariño, con amor y con respeto. Lo otro que llama a la gente, las personas participantes, que la mayoría no son ni siquiera chilenos, no son gente de otras culturas, era los jóvenes que eran la injusticia de las personas. Por ejemplo, cuando uno escucha un relato que dice Juan Pérez se entregó, fue a presentarse a la comisaría. La inocencia con que nadie pensó que esto iba a ser tan brutal, que iba a ser tan cruel, la crueldad que se ejerció, los niños que murieron, las jóvenes, las mujeres que todos sabemos que fueron en el fondo eran una tropa de hombres que podían violar a quien quisiera.

Se empieza a ver de una manera más profunda, y es personal, cada participante tiene una experiencia personal del horror que se vivió y también de poder cambiar eso a algo bello, humano, digno, y ver la posibilidad de que el dolor puede transformarse con amor. Que las personas que son los familiares de estos desaparecidos, asesinados, necesitan tener paz en el corazón .

Pero no existe la paz sin justicia. Y como los que cometieron la injusticia no van a reconocer su injusticia, hay que liberarse, auto empoderarse con este poder popular y otorgarse la justicia.

Vuestra compatriota Begoña Ojeda es la actual directora del MUME, como una guiñada del destino.

Fue impresionante y demás, encima que se inaugura la obra y que Begoña reconoce a su papá, fue como increíble, la figura estaba ahí, y la figura la hizo una de nuestras compañeras de la colectiva. O sea que es como es tan lindo cuando la gente descubre su familiar. Eso es lo que nosotros queríamos crear, que las personas que perdieron a alguien los vuelvan a encontrar.