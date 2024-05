¿En qué está la identificación de los restos encontrados en el Batallón 14?

¿En qué está la identificación de los restos del Batallón 14?

Graciela Montes de Oca, integrante del colectivo de Madres y Familiares de Desaparecidos contó detalles del proceso de trabajo que se lleva adelante para poder lograr la identificación de los restos.

"Tenemos 19 compañeras que desaparecieron en Chile, Argentina y Uruguay que tienen una base de datos de ADN incompleta. Cabe aclarar que las muestras de ADN y el banco de datos lo comenzamos en el año 2005, ya que antes el Gobierno no había reconocido que aquí habían detenido desaparecidos" afirmó Montes de Oca.

Asimismo, reconoció que se ha complicado la recolección de muestras, porque se necesita a sus padres o hijos y muchas de ellas eran muy jóvenes, no llegaron a tener hijos y con tanto transcurso del tiempo, muchas veces sus padres habían fallecido. "Esto nos hizo un llamado de atención, de no quedarnos y comenzar a llamar a la población para que nos ayudaran a acercarnos a diferentes familiares, que no eran del tronco familiar, sino sobrinos, primos, para recolectar muestras sanguíneas y poder ir completando la base de datos" agregó.

Por otro lado, la INDDHH y Fiscalía se protocolizó que se encargarían de hacer exhumaciones de restos óseos, incluso algunas se han hecho.

El nombre de Amelia Sanjurjo

Según afirmó Montes de Oca, tienen la teoría de que los restos encontrados en el Batallón podrían ser de Amelia Sanjurjo "pero sin las muestras de ADN no podemos dar ninguna identificación" enfatizó.

La investigación está avanzando, ya que se han entregado muestras para que se hagan los corrimientos de ADN y aunque no hay una fecha de nuevos resultados, Montes de Oca subrayó que se esperan a la brevedad.

El caso de Amelia es uno de los que se ha entregado nuevas muestras de familiares y es probable que puedan ser datos determinantes para la identificación.