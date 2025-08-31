Fueron identificados los restos de Ricardo Altamirano Alza, ciudadano uruguayo detenido desaparecido en Argentina en 1976. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) informó que sus restos fueron hallados en 2009 en el cementerio argentino de Santa Mónica pero su identidad fue confirmada 16 años después.
terrorismo de estado
Identificaron otro uruguayo desaparecido en Argentina; se trata de Ricardo Altamirano
Altamirano había desaparecido en 1976 y sus restos fueron encontrados en 20089 en el cementerio argentino de Santa Mónica.