Identificaron otro uruguayo desaparecido en Argentina; se trata de Ricardo Altamirano

Agrega que “los restos de Ricardo esperan hoy para reencontrarse con su familia, con su hijo que por tantos años lo ha buscado”.

Ricardo Altamirano Alza nació el 4 de setiembre de 1934 en Mercedes, capital de Soriano. Según la web Sitios de Memoria, “no se tiene información de que tuviera militancia sindical y política”. Se trasladó a Buenos Aires “presumiblemente en busca de trabajo”. Fue detenido en esa ciudad el 25 de agosto de 1976.

GztuT9gXIAAf_u8

Hasta la fecha son 25 los uruguayos desaparecidos en Argentina que han sido identificados tras hallarse sus restos. El último era Jorge Pedreira Brum, desaparecido en 1978