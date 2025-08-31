Hacete socio para acceder a este contenido

Derecho Humanos Argentina |

terrorismo de estado

Identificaron otro uruguayo desaparecido en Argentina; se trata de Ricardo Altamirano

Altamirano había desaparecido en 1976 y sus restos fueron encontrados en 20089 en el cementerio argentino de Santa Mónica.

Ricardo Altamirano, otro reencuentro.
Fueron identificados los restos de Ricardo Altamirano Alza, ciudadano uruguayo detenido desaparecido en Argentina en 1976. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) informó que sus restos fueron hallados en 2009 en el cementerio argentino de Santa Mónica pero su identidad fue confirmada 16 años después.

“Como consecuencia del incansable trabajo de los antropólogos argentinos, en noviembre de 2009 se produce la exhumación de una tumba NN en el cementerio de Santa Mónica, Merlo, Provincia de Buenos Aires”, explicó Famidesa este domingo.

En el cementerio

En esa sepultura fueron hallados “restos de dos masculinos” que fueron asesinados “por arma de fuego”. La identificación de su identidad “no fue posible por insuficiencia de muestras”, hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró las pruebas suficientes para determinar que uno de los restos encontrados pertenece a Altamirano, indicó.

Agrega que “los restos de Ricardo esperan hoy para reencontrarse con su familia, con su hijo que por tantos años lo ha buscado”.

Ricardo Altamirano Alza nació el 4 de setiembre de 1934 en Mercedes, capital de Soriano. Según la web Sitios de Memoria, “no se tiene información de que tuviera militancia sindical y política”. Se trasladó a Buenos Aires “presumiblemente en busca de trabajo”. Fue detenido en esa ciudad el 25 de agosto de 1976.

GztuT9gXIAAf_u8

Hasta la fecha son 25 los uruguayos desaparecidos en Argentina que han sido identificados tras hallarse sus restos. El último era Jorge Pedreira Brum, desaparecido en 1978

