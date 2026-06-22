Lavalleja: vandalizaron placa memorial y proyectan nueva cámara de seguridad

El memorial recuerda a las personas detenidas y torturadas en el Batallón Nº 11, un predio que funcionó como centro de detención y tortura incluso antes del inicio formal de la dictadura cívico-militar.

Álvarez sostuvo que, más allá de los daños materiales, el episodio genera preocupación por lo que representa. “Perdura esa tristeza de ¿hasta cuándo [sucederán] este tipo de cosas que en realidad hacen a la memoria colectiva?”, expresó. También afirmó que “realmente es muy triste y no es la manera que tenemos que discutir si la placa sí o la placa no”.

El jerarca recordó que la instalación de la placa estuvo precedida por un largo proceso de discusión política. La colocación encontró resistencia principalmente en la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental, que incluso presentó recursos administrativos para intentar impedir su instalación.

Pese al ataque, Álvarez aseguró que el memorial "va a seguir estando ahí” y sostuvo que la respuesta recibida tras el hecho demuestra el respaldo de parte de la comunidad. "Detrás de esa placa sigue habiendo y va a seguir habiendo siempre mucha gente cuidándola”, manifestó.

Para el presidente de la Junta Departamental, la importancia del memorial trasciende el objeto físico. “No estamos cuidando lo material, estamos cuidando lo inmaterial que es la memoria, que la verdad, que la justicia y que es recordar que en ese lugar, en el Batallón 11, en ese periodo comprendido fue un centro de tortura”, señaló.

Posibles acciones

Consultado sobre los posibles autores del acto de vandalismo, indicó que la información que maneja no es oficial, aunque confirmó la existencia de una denuncia ante las autoridades de Interior y están trabajando en eso. "Supongo que se van a revisar cámaras de la zona”, dijo.

Además, contó que, tras el episodio, una vecina ofreció colaborar con medidas de vigilancia para evitar nuevos ataques. "Se ofreció a comprar y poner una cámara exclusivamente para que enfoque la placa, y se va a trabajar con esa compañera”, informó.

Álvarez también señaló que las autoridades departamentales del Frente Amplio ya están en conocimiento de la situación y adelantó que el tema será considerado en la próxima reunión de la Mesa Política, prevista para el jueves.

Lavalleja homenajeará a Seregni

Durante la entrevista, además, anunció una actividad institucional que calificó como una primicia. Informó que el próximo 2 de julio, a las 18:00 horas, se colocará un retrato del general Líber Seregni en la sala de sesiones de la Junta Departamental de Lavalleja.

“Después de muchos años de tratar de negociar con el Partido Nacional, se va a colocar un cuadro del general Líber Seregni como fundador del Frente Amplio en la sala de sesiones de la Junta Departamental de Lavalleja”, indicó.

Álvarez remarcó que la resolución fue aprobada por unanimidad. “Es una cuestión institucional porque fue votado en la Junta Departamental por todos los partidos políticos”, afirmó.

Según adelantó, para la actividad está prevista la presencia de autoridades nacionales, entre ellas la vicepresidenta de la República y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.