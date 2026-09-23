Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Derecho Humanos

memoria que no cesa

Inauguraron memorial homenaje al maestro Julio Castro en Parque del Plata

El Circuito de la Memoria de Parque del Plata - Las Toscas, sumó este martes el memorial homenaje a Julio Castro, maestro asesinado por la dictadura.

Inauguran memorial en Parque del Plata.

Inauguran memorial en Parque del Plata.

 Intendencia de Canelones
Autoridades de Canelones y familiares de Julio Castro.

Autoridades de Canelones y familiares de Julio Castro.

 Intendencia de Canelones
Mochi en la inauguración.

Mochi en la inauguración.

 Intendencia de Canelones
Mario Carrero en el cierre.

Mario Carrero en el cierre.

 Intendencia de Canelones
Con un Viva la escuela pública, se cerró el acto.

Con un "Viva la escuela pública", se cerró el acto.

 Intendencia de Canelones
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Se inauguró en Parque del Plata, este martes 22 de setiembre, Día del Maestro, el memorial homenaje al maestro Julio Castro. La obra, iniciativa de la Comisión Memoria y Resistencia de Parque del Plata - Las Toscas, con el apoyo del Gobierno de Canelones, el municipio local y organizaciones sindicales, se integra de esta manera al Circuito de la Memoria.

Esta intervención, a metros de la Escuela Nº 153 Manuel Oribe, forma parte de un recorrido integrado, además, por las plazas Zelmar Michelini y Memoria y Resistencia.

Dicho memorial recrea un salón de clase al aire libre, con una escultura de cerámica de Julio Castro a tamaño natural, realizada por el artista Javier Ferreira. Incluye un pizarrón y pupitres escolares de madera. Además, incluye una fotogalería con imágenes y referencias a la vida de Castro y su compromiso con la educación pública.

Memoria colectiva

Pese a lo frío de la tarde, numeroso público se dio cita en el acto, en el que participaron también las nietas del maestro Julio Castro y autoridades nacionales, departamentales y locales. La apertura musical estuvo a cargo de Mocchi, y el cierre de Mario Carrero.

Carlos Garolla, director de Derechos Humanos del Gobierno de Canelones, señaló que se trata de “una obra colectiva, por eso tiene un valor tan importante”. Explicó que la fecha elegida también constituyó un homenaje a los docentes detenidos desaparecidos y sostuvo que el espacio invita a conocer quién fue Julio Castro y a preguntarse “por qué el terrorismo de Estado mató a un maestro”.

Patrimonio del Uruguay

Por su parte, la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, subrayó la contribución de estas iniciativas al resguardo del “patrimonio pedagógico del Uruguay” y de la memoria. Destacó los aportes de Castro a la educación uruguaya y latinoamericana, así como la dimensión humana de su compromiso, y expresó la importancia de que el ministerio acompañe las propuestas que recuperan ese legado en distintos puntos del país.

Tania Vecchio, la alcaldesa anfitriona, afirmó que el lugar reúne condiciones para el disfrute de la comunidad y la reflexión sobre la historia reciente. Remarcó la importancia de transmitir lo sucedido a los niños y niñas para “seguir creciendo en democracia y derechos”, y valoró el impulso de las organizaciones locales, junto con el respaldo del Gobierno de Canelones a estos proyectos.

Desde la Comisión Memoria y Resistencia de Parque del Plata - Las Toscas, Eduardo Viera explicó que el trabajo de dicha agrupación busca transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido durante el terrorismo de Estado para que esos hechos no vuelvan a suceder.

Una vida dedicada a los demás

Julio Gerardo Castro Pérez nació en La Cruz, Florida, en 1908. Fue maestro, pedagogo y periodista, cofundador del semanario Marcha y un referente de la educación rural. Su trabajo estuvo orientado a mejorar las condiciones de enseñanza y de vida de las comunidades del interior. Participó en el impulso de las misiones sociopedagógicas, iniciadas en 1945, que acercaron a estudiantes a la realidad del medio rural mediante actividades educativas y sociales.

El 1 de agosto de 1977 fue secuestrado en Montevideo por fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar, torturado y asesinado, y permaneció desaparecido durante 34 años. Sus restos fueron hallados el 21 de octubre de 2011 en el Batallón n.º 14, de la localidad canaria de Toledo. Las pericias forenses permitieron establecer que había sido ejecutado con un disparo en la cabeza.

Te puede interesar