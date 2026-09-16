"Es un atropello": Zaffaroni cuestionó el debilitamiento de la Fiscalía de Lesa Humanidad

Según recordó, la creación de una fiscalía especializada fue el resultado de un proceso de décadas. “Fue un larguísimo proceso que hicimos en la Justicia desde el año 85 hasta el año 17 que se instala”, sostuvo.

Para Zaffaroni, la existencia de una estructura especializada permitió concentrar investigaciones que anteriormente quedaban dispersas dentro de un sistema judicial con distintas competencias y criterios.

“Todo eso se perdía en el cúmulo de juzgados que tenían distintas miradas, distintas formas”, afirmó. En ese sentido, defendió la especialización como una herramienta para avanzar en las investigaciones de los crímenes cometidos durante la dictadura y sostuvo que la Fiscalía trabaja con garantías tanto para las víctimas como para los acusados.

La referencia al fallo de la Corte Interamericana

Uno de los principales cuestionamientos planteados por FAMIDESA está relacionado con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maidanik y otros vs. Uruguay.

Zaffaroni consideró que las medidas cuestionadas por las organizaciones son contrarias a lo establecido por ese tribunal internacional.

“Totalmente a contrapelo”, respondió al ser consultada sobre la relación entre las decisiones adoptadas y el fallo de la Corte Interamericana. Para la integrante de FAMIDESA, la situación constituye “una señal demasiado fuerte y demasiado dura”.

El comunicado de la organización sostiene que la sentencia internacional y las recomendaciones de organismos internacionales apuntan al fortalecimiento de la Fiscalía Especializada, mientras que las medidas cuestionadas por FAMIDESA tendrían el efecto contrario.

La cantidad de causas, otro punto de discusión

Zaffaroni también cuestionó el argumento de que la Fiscalía Especializada tendría actualmente una cantidad reducida de causas.

El comunicado de FAMIDESA sostiene que existen 25 causas bajo el nuevo Código del Proceso Penal y más de 125 correspondientes al viejo Código.

“Lo que el fiscal está diciendo son más de 150 causas, las del código viejo, más las del código nuevo y sobre todo la investigación”, afirmó Zaffaroni durante la entrevista.

La integrante de FAMIDESA diferenció, además, entre la posibilidad de colaboración entre fiscalías y las decisiones adoptadas respecto a la estructura de la Fiscalía Especializada.

“Si existe ese sistema de colaboración, que sea colaborativo realmente de acuerdo a lo que la Fiscalía de Lesa Humanidad vea que puede colaborar”, planteó.

Según explicó, Perciballe ha manifestado que no existe inconveniente en colaborar con otras fiscalías cuando sea necesario, ya que se trata de una práctica que puede darse entre distintas áreas del Ministerio Público. El cuestionamiento, aclaró, apunta a que se adopten medidas que impliquen retirar integrantes de la Fiscalía Especializada sin una instancia de consulta.

“Una cosa es eso y otra las medidas que tomaron”, sostuvo.

Para Zaffaroni, esas decisiones afectan tanto al funcionamiento de la Fiscalía como a su titular y, fundamentalmente, entran en tensión con las obligaciones establecidas en el ámbito interamericano.

“Es un atropello a la sentencia, al fiscal, a la Fiscalía y a la sentencia”, concluyó.

FAMIDESA, en su comunicado, reafirmó que la investigación y el juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado constituyen obligaciones del Estado uruguayo y reclamó que la Fiscalía Especializada sea fortalecida y mantenga los recursos necesarios para continuar con su tarea.