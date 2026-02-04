 Oposición rechazó incremento presupuestal para el INDDHH.

Sin embargo, sobre el final de la sesión, el senador colorado Tabaré Viera manejó otra cifra: dijo que sólo seis puntos de los 27 puntos porcentuales del aumento solicitado se destinarán a la búsqueda de desaparecidos. El frenteamplista Daniel Borbonet terció señalando la necesidad de clarificar estas cifras en los próximos días.

Tras la exposición de Sabini, los senadores blancos y colorados cuestionaron el presupuesto. Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, dijo que está “de acuerdo con los objetivos loables que persigue la INDDHH”, pero apuntó que la solicitud propone “un aumento de su presupuesto que es exorbitante, francamente”. “Estamos hablando, en la comparación entre el quinquenio que se inicia y el anterior, del orden del 45% de aumento en términos reales”, advirtió. Y en particular comparó el incremento que se propone asignar a la INDDHH con el efectivamente asignado al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las cárceles y a la seguridad pública.

Finalmente, la Cámara de Senadores –que tiene mayoría oficialista– resolvió postergar la votación para la semana próxima para intentar conseguir una aprobación por unanimidad.