Derecho Humanos Cámara de Senadores |

Postergan votación

Oposición rechazó incremento presupuestal para el INDDHH

El INDDHH pidió un incremento del 27% básicamente para su funcionamiento cotidiano y para la búsqueda de detenidos desaparecidos.

La Cámara de Senadores postergó este martes la votación del presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). La oposición expresó reparos al proyecto, que establece un incremento presupuestal del 27% para los próximos cinco años.

Las autoridades de la INDDHH habían concurrido el lunes a la Comisión de Presupuesto del Senado a explicar el pedido. En una rueda de prensa, la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, argumentó que la institución tiene una planilla de 51 funcionarios para cubrir “la vastedad de la competencia que asume la institución”, por lo que, sostuvo, es necesario “un incremento de funcionarios”. Además, se busca crear un área específica para abordar la infancia.

Rechazo de la oposición

Durante la sesión del plenario del Senado, el miembro informante del proyecto, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, detalló que además del presupuesto para el funcionamiento cotidiano de la institución, se propone un incremento de cuatro millones de pesos anuales para sitios de la memoria y un aumento del 24% del presupuesto para la búsqueda de detenidos desaparecidos, fundamentalmente para los movimientos de tierras y la contratación de equipos técnicos especializados. Sabini afirmó que el 95% del aumento presupuestal se destinará a la búsqueda de detenidos desaparecidos. “Por eso entendemos que es razonable la solicitud que realiza la institución”, argumentó.

Sin embargo, sobre el final de la sesión, el senador colorado Tabaré Viera manejó otra cifra: dijo que sólo seis puntos de los 27 puntos porcentuales del aumento solicitado se destinarán a la búsqueda de desaparecidos. El frenteamplista Daniel Borbonet terció señalando la necesidad de clarificar estas cifras en los próximos días.

Tras la exposición de Sabini, los senadores blancos y colorados cuestionaron el presupuesto. Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, dijo que está “de acuerdo con los objetivos loables que persigue la INDDHH”, pero apuntó que la solicitud propone “un aumento de su presupuesto que es exorbitante, francamente”. “Estamos hablando, en la comparación entre el quinquenio que se inicia y el anterior, del orden del 45% de aumento en términos reales”, advirtió. Y en particular comparó el incremento que se propone asignar a la INDDHH con el efectivamente asignado al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las cárceles y a la seguridad pública.

Finalmente, la Cámara de Senadores –que tiene mayoría oficialista– resolvió postergar la votación para la semana próxima para intentar conseguir una aprobación por unanimidad.

