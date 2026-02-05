"No me sentí cuidado en Peñarol", aseguró David Terans

En cuánto a su futuro, Terans afirmó que si bien tiene contrato con Fluminense hasta diciembre, "necesito jugar este semestre y recién la semana que viene voy a poder entrenar con el grupo".

"En Peñarol no fui cuidado"

"El 2025 fue un año difícil. Mi idea era ir a Peñarol para volver a mi nivel y tener minutos. Mi deseo siempre fue tener un vínculo mucho más largo con Peñarol. Quería quedarme dos o tres años", relató Terans.

El ex futbolista de Peñarol reveló que le "molestaba" los pocos minutos que tuvo en esta etapa en el carbonero, y que le "dolió" no haber entrado en el clásico que se jugó en el Campeón del Siglo. "En el segundo semestre estaba para jugar pero igual no tuve minutos".

En cuánto a su relación con Diego Aguirre, afirmó que el entrenador "nunca vio posible" que jugara junto a Leo Fernández. Reveló que en una charla le dijo que si no jugaba por izquierda, "no iba a tener lugar en Peñarol", puesto en el que jugó pero que "no me quedaba cómodo".

"No me sentí cuidado en Peñarol. Sobre todo en tema minutos y teniendo en cuenta lo que habíamos hablado antes. Me habían dicho que íbamos a jugar con Leo y después fue uno o el otro", sentenció.